एआइ इंफ्रास्ट्रक्चर में 250 अरब डॉलर का निवेश भरोसा, भारत के नेतृत्व को वैश्विक समर्थन

समिट के पांचवें दिन भारत ने औपचारिक रूप से ‘पैक्स सिलिका’ गठबंधन में शामिल होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रंखला सहयोग को नई मजबूती दी। यह पहल वैश्विक सिलिकॉन स्टैक महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण और उन्नत एआइ तैनाती तक—को सुरक्षित, लचीला और लोकतांत्रिक ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। हस्ताक्षर समारोह में दोनों देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इस बात को रेखांकित किया कि एआइ-संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी ढांचे को सुरक्षित करना अब साझा प्राथमिकता है। इस अवसर पर वैष्णव ने कहा कि हम सिर्फ एक शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं कर रहे हैं; हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। समारोह में संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने घोषणा को केवल कागज पर एक समझौता नहीं, बल्कि एक साझा भविष्य के लिए एक रोडमैप बताया। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पैक्स सिलिका में भारत के प्रवेश को रणनीतिक और आवश्यक दोनों बताया।