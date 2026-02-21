21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

राष्ट्रीय

तेज़ रफ्तार कार ने ली एक और जान: दिल्ली में डिलीवरी बॉय की मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

देश की राजधानी दिल्ली में एक और शख्स तेज़ रफ्तार कार की भेंट चढ़ गया। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

नई दिल्ली

image

Tanay Mishra

Feb 21, 2026

Fast speed car hits delivery boy in Delhi

Fast speed car hits delivery boy in Delhi (Photo - ANI)

दिल्ली (Delhi) के पश्चिमी इलाके सुभाष नगर में आज, शनिवार, 21 फरवरी को तड़के सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक डिलीवरी बॉय को तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार यह एक्सीडेंट राजौरी गार्डन की ओर जाने वाले नजफगढ़ रोड पर सुभाष नगर मेट्रो रेड लाइट पर हुआ। इस एक्सीडेंट की वजह से डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे डीडीयू अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने डिलीवरी बॉय को मृत घोषित कर दिया।

नशे में कार चला रहा था शख्स

मृत डिलीवरी बॉय का नाम हेम शंकर बताया जा रहा है और उसकी उम्र 25 वर्ष थी। कार चला रहे शख्स का नाम मोहित कुमार बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 27 वर्ष है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार मोहित नशे में कार चला रहा था और इसी वजह से उसने हेम शंकर की इलेक्ट्रिक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में इलेक्ट्रिक स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही उसकी कार भी सीज़ कर ली है। मोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

Delhi News

