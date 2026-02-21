तेज़ रफ्तार कार ने ली एक और जान: दिल्ली में डिलीवरी बॉय की मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दिल्ली (Delhi) के पश्चिमी इलाके सुभाष नगर में आज, शनिवार, 21 फरवरी को तड़के सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक डिलीवरी बॉय को तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार यह एक्सीडेंट राजौरी गार्डन की ओर जाने वाले नजफगढ़ रोड पर सुभाष नगर मेट्रो रेड लाइट पर हुआ। इस एक्सीडेंट की वजह से डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे डीडीयू अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने डिलीवरी बॉय को मृत घोषित कर दिया।