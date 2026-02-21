डीपफेक और भ्रामक सूचना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा: ओम बिरला

बिरला ने यह बातें भारत मंडपम में इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट में ‘एआइ फॉर डेमोक्रेसी’ पर विशेष सत्र में कही। बिरला ने कहा कि एआइ में लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाने की अपार क्षमता है। राष्ट्र का मार्गदर्शक सिद्धांत सदैव सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय रहा है और भारत अपने शाश्वत सभ्यतागत मूल्यों के अंतर्गत वैश्विक कल्याण की भावना के साथ कार्य करता है। संसद भाषिणी के माध्यम से एआइ आधारित अनुवाद उपकरणों की सहायता से संसदीय बहसों को अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है। बिरला ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे क्षेत्रों में एआइ का उपयोग "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य की दिशा में देश की प्रगति को तीव्र करेगा।