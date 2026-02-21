सिर्फ 40 मिनट में मेरठ से दिल्ली, 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन…PM मोदी करेंगे शुभारंभ

आपको बता दें कि मेरठ और एनसीआर के लिए 22 फरवरी का दिन बेहद खास होने वाला है। रविवार को पीएम मोदी नमो भारत रैपिड रेल को चलने के लिए हरी झंडी दिखा देंगे। नियमित संचालन के दौरान ट्रेन हर स्टेशन पर लगभग एक मिनट के लिए रुकेगी। इस तरह यह ट्रेन दिल्ली से मेरठ की दूरी करीब 55 मिनट में पूरी करेगी। शुक्रवार को जब इस ट्रेन का ट्रॉयल किया गया तो सराय काले खां से गाजियाबाद की दूरी करीब 15 मिनट में तय की और अगले 15 मिनट में मेरठ साउथ स्टेशन पहुंच गई। वहीं, इस ट्रेन के संचालन से दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी उम्मीद है।