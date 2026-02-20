दिल्ली में 12 नकली विश्वविद्यालयों का खुलासा, UGC ने जारी किया अलर्ट, कहीं आप भी तो नहीं फंसे?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission (यूजीसी) ने फर्जी विश्वविद्यालयों के बढ़ते नेटवर्क को देखते हुए छात्रों और अभिभावकों को कड़ी चेतावनी जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि देशभर में कई संस्थान बिना किसी वैधानिक मान्यता के विश्वविद्यालय होने का दावा कर रहे हैं और ऐसे संस्थानों में लिया गया प्रवेश छात्रों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। यूजीसी ने सलाह दी है कि दाखिले से पहले संबंधित विश्वविद्यालय की मान्यता की जांच उसकी आधिकारिक वेबसाइट या यूजीसी की सूची से अवश्य कर लें। साथ ही आयोग ने दो टूक कहा है कि फर्जी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने से न केवल डिग्री अमान्य हो जाती है, बल्कि समय और धन की भी भारी बर्बादी होती है, इसलिए छात्र और अभिभावक किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापनों या दावों से सावधान रहें।