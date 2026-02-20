साइनबोर्ड में जा घुसी थार… वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जाने क्या है पूरा सच

सोशल मीडिया पर यह वीडियो साझा किया जा रहा है और लोग दावा कर रहे हैं कि यह एनएच 48 पर हुआ हादसा है। कई यूजर्स का कहना है कि थार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वह उड़ते हुए साइनबोर्ड में फंस गई। एक यूजर ने लिखा:

सड़क पर तेज रफ्तार, हवा में थार: साइनबोर्ड में फंसी गाड़ी! दिल्ली–गुरुग्राम मार्ग पर, एक तेज रफ्तार थार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे विशाल साइनबोर्ड से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी बोर्ड के बीच में ही फंस गई, जिसे देख आसपास के लोग हैरान रह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक, ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन गाड़ी काफी क्षतिग्रस्त हो गई। कृपया अपनी गाड़ी को 'विमान' मत समझें, क्योंकि जिंदगी साइनबोर्ड की तरह दोबारा नहीं लिखी जा सकती।