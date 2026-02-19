आपको सब पता था तो क्यों बनाए शारीरिक संबंध? महिला के यौन शोषण मामले में दिल्ली हाईकोर्ट हैरान!

कोर्ट ने माना कि सबूतों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता को आरोपी के धर्म और मैरिटल स्टेटस के बारे में पता था, जिससे धोखे से शादी करने का अपराध नहीं बनता। अदालत ने पीड़िता के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक महिला, जो स्वयं कानून की जानकार (वकील) है, किसी दूसरे धर्म के पुरुष के साथ न केवल रिश्ता बनाती है बल्कि उसके साथ पेशेवर तौर पर अदालतों में भी पेश होती है, तो यह मानना तर्कसंगत नहीं लगता कि वह उसकी धार्मिक पहचान से अनजान थी। कोर्ट के अनुसार, एक शिक्षित पेशेवर के लिए यह दावा करना कि उसे गुमराह किया गया या उसकी पहचान छिपाई गई, मौजूदा सबूतों के आधार पर यह बात सच नहीं लगती।