दर्द दांत में था…हाथ इज्जत पर डाला, डेंटिस्ट ने पति के सामने ही महिला से की छेड़छाड़, मामला पहुंचा थाने

मामले की जांच कर रहीं एएसआई पिंकी से जब उनके मोबाइल फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने इस प्रकरण पर कोई भी विवरण साझा करने से इनकार कर दिया। वहीं न्यू कॉलोनी थाने के प्रभारी निरीक्षक तेजपाल ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपों की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच पूरी होते ही आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।