सीमा हैदर का हिंदूवादी नेता करेंगे सम्मान, छठा बच्चा पैदा करने पर मिलेगा 31 हजार का इनाम…

गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी ने एक वीडियो संदेश बनाकर सीमा हैदर और सचिन मीणा को सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, 'हमने वादा किया था कि जो भी हिंदू परिवार के विस्तार में योगदान देगा, उसका हम सम्मान करेंगे।' चौधरी ने आगे कहा कि सीमा हैदर ने न केवल सनातन धर्म को अपनाया बल्कि वे सिंदूर और बिंदी जैसी भारतीय परंपराओं का पालन कर आधुनिकता के दौर में भटकती दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल पेश कर रही हैं। इसी के चलते सीमा के छठे बच्चे के जन्म पर उनका सम्मान किया जाएगा।