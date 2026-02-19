19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

‘गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो’, अब विधानसभा में उठने लगी मांग, सपा नेता ने कहा- ‘एआई इंपैक्ट समिट’ में देश का बना मजाक

Galgotias University: दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट से जुड़े विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सियासी हलचल तेज हो गई। शून्य काल के दौरान सपा विधायकों ने गलगोटिया विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द करने की मांग करते हुए सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की अपील की।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Imran Ansari

Feb 19, 2026

Demand for cancellation of recognition of Galgotias University in the Assembly

Galgotias University: दिल्ली में आयोजित ‘एआई इंपैक्ट समिट’ से जुड़ा विवाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति तक पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। दरअसल, यूपी विधानसभा में शून्य काल के दौरान सपा के दो विधायकों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने समिट में गल्गोटिया विश्वविद्यालय से जुड़े कथित दावों को लेकर खड़े हुए विवाद को गंभीर बताते हुए कहा कि इससे छात्र-छात्राओं के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा नेताओं ने राज्य सरकार से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की, ताकि सच्चाई सामने आ सके और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

आपको बता दें समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने नियम 56 के अंतर्गत यह मामला उठाते हुए दिल्ली में हुई ‘एआई इंपैक्ट समिट’ का हवाला दिया। उन्होंने विधानसभा में आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय ने समिट में चीन में बने उत्पाद को अपना बताकर राज्य और देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाया। सपा MLA ने इसे राजनीति से परे बताते हुए प्रदेश की साख से जुड़ा विषय करार दिया और कहा कि ऐसे मामलों की पहले ही जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने सरकार से पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की।

क्या है Galgotias University विवाद?

देश की राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय को एआई इंपैक्ट समिट में प्रदर्शित एक चीन-निर्मित ‘रोबोटिक डॉग’ को अपना नवाचार बताकर पेश करने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बुधवार को विश्वविद्यालय को अपना स्टॉल हटाना पड़ा। इससे पहले एक टीवी चैनल से बातचीत में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने इसे अपने संस्थान में विकसित उत्पाद बताया था, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि यह रोबोटिक डॉग चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का उत्पाद है।

माफी मांगने की खबर

गलगोटिया यूनिवर्सिटी इस समय इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में हुए एक विवाद के कारण चर्चा में है। यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक चीनी कंपनी (Unitree) के रोबोटिक डॉग को अपना खुद का आविष्कार बताकर प्रदर्शित किया, जिसके बाद आयोजकों ने उन्हें समिट से बाहर कर दिया। हालांकि यूनिवर्सिटी ने इसे एक प्रतिनिधि की गलती बताते हुए माफी मांग ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके AI दावों और तकनीकी पारदर्शिता को लेकर काफी आलोचना हो रही है।

ये भी पढ़ें

AI Summit 2026: भारत बना वैश्विक ताकतों का केंद्र, मस्तमौला अंदाज में दिखे पीएम मोदी, दिया MANAV मंत्र
राष्ट्रीय
PM Modi in India AI Impact Summit 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 06:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / ‘गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो’, अब विधानसभा में उठने लगी मांग, सपा नेता ने कहा- ‘एआई इंपैक्ट समिट’ में देश का बना मजाक

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर: 12 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी! CBSE परीक्षा के दौरान हड़कंप

big news bomb threats to several noida schools sparking panic during cbse exams
नोएडा

प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने वाले क्रिकेटर की आत्महत्या के मामले में मिला सुसाइड नोट, लिखा मेरा कोई… संबंध नहीं

प्रेमी प्रेमिका की फाइल फोटो जांच करते पुलिस जेनरेट AI
नोएडा

वैलेंटाइन डे पर कार में मिला प्रेमी- प्रेमिका का शव, दोनों को लगी गोली, गाड़ी से पिस्तौल भी बरामद

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
नोएडा

Noida Breaking: पहले प्रेमिका को फिर खुद को मारी गोली, नोएडा में वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी

A couple committed suicide on Valentine's Day in Noida
नोएडा

बेटी ने मां के सामने बॉयफ्रेंड की पेश की पावरपॉइंट रिपोर्ट, ‘प्रोजेक्ट दामाद जी’ ने जीता सबका दिल

प्रोजेक्ट दामाद जी’ -जब प्यार की पिच बनी पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन (फोटो सोर्स : AI)
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.