Project Damad Ji: बेटी ने मां के सामने बॉयफ्रेंड की पेश की पावरपॉइंट रिपोर्ट, ‘प्रोजेक्ट दामाद जी’ ने जीता सबका दिल

Project Damad Ji PowerPoint Pitch: भारत में शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का गठबंधन मानी जाती है। यहां रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संतुलन से भी तौले जाते हैं। ऐसे में अपने जीवनसाथी के चुनाव के बारे में घरवालों को बताना किसी इंटरव्यू या बोर्ड एग्जाम से कम तनावपूर्ण नहीं होता। इसी पारिवारिक दबाव और भावनात्मक उलझनों के बीच नोएडा में रहने वाली एक ऑर्गनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट प्रकृति ने ऐसा अनोखा तरीका अपनाया, जिसने न सिर्फ उनके परिवार को चौंकाया बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी। उन्होंने अपनी मां को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने के लिए दिल छू लेने वाली भावनात्मक बातचीत की जगह एक प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया - जिसका नाम रखा गया ‘प्रोजेक्ट दामाद जी’।