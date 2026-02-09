मौसम ने फिर ली करवट: 48 घंटे में भारी बारिश का इन राज्यों में अलर्ट, 40 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है।इन इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। हालांकि किसी बड़े मौसम अलर्ट की चेतावनी नहीं दी गई है।