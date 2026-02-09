मौसम ने फिर ली करवट: 48 घंटे में भारी बारिश का इन राज्यों में अलर्ट, 40 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। फोटो: IANS
उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग(IMD) के मुताबिक, 9 फरवरी से सक्रिय हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम बदल सकता है। इसकी वहज से उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों बारिश की संभावना है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे पहले पहाड़ी राज्यों में दिखेगा। वहीं, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने बताया कि 9 से 11 फरवरी के बीच उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और में भारी बारिश (Heavy Rainfall) होगी। इस दौरान ऊंचे इलाकों में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 3 दिन उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बागेश्वर में भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान बर्फ भी गिरने की चेतावनी है।
हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुकुमसेरी और ताबो समेत कई क्षेत्रों में भी मौसम विभाग ने बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है।इन इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। हालांकि किसी बड़े मौसम अलर्ट की चेतावनी नहीं दी गई है।
