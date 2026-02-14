Noida Breaking: पहले प्रेमिका को फिर खुद को मारी गोली, नोएडा में वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी

नोएडा में वैलेंटाइन डे के दिन एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमी जोड़े ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, पहले युवक ने अपनी प्रेमिका को गोली मारी और इसके बाद खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। यह घटना सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 107 रोड पर हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, दोनों मृतक त्रिलोकपुरी के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले के कारणों, हथियार की उपलब्धता और घटनाक्रम की विस्तृत पड़ताल कर रही है।