खुशनुमा अंसारी के दो रूप: दिन में करती हैं काम, रात में बनती हैं मैडम जहर… कबूतर की गर्लफ्रेंड के दो फिल्मी रोल

delhi crime news: खुशनुमा अंसारी दिन में करती हैं सुंदर काम और रात में बन जाती हैं ‘मैडम जहर’। दरअसल, खुशनुमा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वह एक ही दिन में दो बार अपना रूप बदल लेती हैं। इसके पीछे वजह यह है कि दिन में वह अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, वहीं रात में गैंगस्टर गैंग के काले कारनामों में शामिल होकर ‘मैडम जहर’ बन जाती हैं। पूरी गैंग उन्हें इसी नाम से बुलाती है। राजधानी में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी कथित ‘लेडी डॉन’ खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को गिरफ्तार किया है। खुशनुमा गैंग को हथियार मुहैया कराने वाले महफूज उर्फ बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। गैंग के भीतर ‘मैडम जहर’ के नाम से उसका खासा प्रभाव माना जाता है।