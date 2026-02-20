‘पड़ोसी युवक बेटी से 4 साल से कर रहा था दरिंदगी’, 12वीं की छात्रा ने तेजाब पीकर दे दी जान…रेप पीड़िता की मां का छलका दर्द

इस मामले में मृतक की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में मां का आरोप है कि उनके ही मोहल्ले का रहने वाला कामिल पिछले चार साल से बेटी को बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बना रहा था। जब इस घटना की जानकारी उनके परिवार को हुई, उन्होंने कामिल और उसके पिता से बात की और इस रिश्ते पर रोक लगाने की हिदायत दी। लेकिन कहने के बाद भी कामिल और उसका परिवार नहीं माना। इतना ही नहीं, उसके बाद से उसने छात्रा को और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मृतक छात्रा की मां का आरोप है कि बेटी के न चाहते हुए भी वह उसे दबाव बनाकर उसके साथ संबंध बनाता था। इस पूरे मामले में कामिल के पिता भूरा ने भी बेटे का समर्थन किया, जिससे पीड़िता की स्थिति और बिगड़ती चली गई। परिजनों के अनुसार, लगातार उत्पीड़न और समर्थन न मिलने के कारण किशोरी गहरे अवसाद में चली गई थी।