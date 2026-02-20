20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

home_icon

स्वास्थ्य

Early Cancer Signs in Children : बच्चों में बुखार होना कैंसर के संकेत, AIIMS की कैंसर डॉक्टर ने बताए लक्षण

Early Cancer Signs in Children : डॉ. रचना सेठ, एम्स नई दिल्ली की बाल कैंसर विशेषज्ञ (Professor and Chief, Pediatric Oncology Division at AIIMS New Delhi) ने बच्चों में होने वाले कैंसर के लक्षण (Bacho me Cancer ke Lakshan) के बारे में बताया है।

नई दिल्ली

image

Ravi Gupta

Feb 20, 2026

Early Cancer Symptoms in Children, AIIMS New Delhi, Pediatric Oncology, bacho me cancer ke lakshan,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Early Cancer Signs in Children : बच्चों में कैंसर को लेकर सतर्क होना बहुत जरूरी है। डॉ. रचना सेठ, एम्स नई दिल्ली की बाल कैंसर विशेषज्ञ (Professor and Chief, Pediatric Oncology Division at AIIMS New Delhi) ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जानकारी शेयर की है। डॉ. सेठ ने बताया कि बच्चों में कैंसर के संकेत कॉमन बीमारियों के संकेत की तरह होते हैं। इसलिए, कई बार समझना मुश्किल हो सकता है। बड़ों में कैंसर जैसी बीमारी के लक्षण सटीक हो सकते हैं, पर बच्चों में ऐसा नहीं होता। चलिए, बच्चों में कैंसर के लक्षण (Bacho me Cancer ke Lakshan) को समझते हैं-

Bacho me Cancer | बच्चों में होने वाले कैंसर

  • ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर)
  • लिम्फोमा
  • ब्रेन ट्यूमर

Early Cancer Symptoms in Children | बुखार, सर्दी-खांसी जैसे लक्षण…

  • बिना कारण बुखार और वजन कम होना
  • शरीर में असामान्य गांठ या सूजन
  • बिना चोट के हड्डियों और जोड़ों में लगातार दर्द
  • अत्यधिक थकान और पीलापन
  • मसूड़ों या नाक, पेशाब से खून आना।
  • बार-बार सिरदर्द और उल्टी
  • रैशेज होना।

अगर इस तरह के लक्षण बच्चों में बेवजह दिखते हैं तो सावधान होने की आवश्यकता है। माता-पिता को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि, जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा बच्चा उतनी जल्दी ठीक हो सकता है। इसलिए, देरी करने से बचना चाहिए।

Bacho me Cancer ke Lakshan | आंखों में बदलाव को ना करें नजरअंदाज

इस बात पर जोर देते हुए कहती हैं कि आंखों के कई लक्षण को हम अधिकतर नजरअंदाज कर देते हैं। पर, इस लक्षण को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं-

  • आंखों की पुतली में सफेद चमक दिखना (फ्लैश के साथ फोटो खींचने पर सफेद पुतली दिखना)।
  • आंखों में सूजन या दृष्टि कम होना।

भारत में हर साल लगभग 50,000 से 75,000 बच्चों में कैंसर का पता चलता है। अगर शुरुआती चरण में पता चल जाए, तो 80% से अधिक मामले पूरी तरह ठीक हो सकते हैं।

Cancer

Published on:

20 Feb 2026 05:38 pm

Hindi News / Health / Early Cancer Signs in Children : बच्चों में बुखार होना कैंसर के संकेत, AIIMS की कैंसर डॉक्टर ने बताए लक्षण

स्वास्थ्य

लाइफस्टाइल

