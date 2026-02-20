Early Cancer Signs in Children : बच्चों में बुखार होना कैंसर के संकेत, AIIMS की कैंसर डॉक्टर ने बताए लक्षण

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI
Early Cancer Signs in Children : बच्चों में कैंसर को लेकर सतर्क होना बहुत जरूरी है। डॉ. रचना सेठ, एम्स नई दिल्ली की बाल कैंसर विशेषज्ञ (Professor and Chief, Pediatric Oncology Division at AIIMS New Delhi) ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जानकारी शेयर की है। डॉ. सेठ ने बताया कि बच्चों में कैंसर के संकेत कॉमन बीमारियों के संकेत की तरह होते हैं। इसलिए, कई बार समझना मुश्किल हो सकता है। बड़ों में कैंसर जैसी बीमारी के लक्षण सटीक हो सकते हैं, पर बच्चों में ऐसा नहीं होता। चलिए, बच्चों में कैंसर के लक्षण (Bacho me Cancer ke Lakshan) को समझते हैं-
अगर इस तरह के लक्षण बच्चों में बेवजह दिखते हैं तो सावधान होने की आवश्यकता है। माता-पिता को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि, जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा बच्चा उतनी जल्दी ठीक हो सकता है। इसलिए, देरी करने से बचना चाहिए।
इस बात पर जोर देते हुए कहती हैं कि आंखों के कई लक्षण को हम अधिकतर नजरअंदाज कर देते हैं। पर, इस लक्षण को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं-
भारत में हर साल लगभग 50,000 से 75,000 बच्चों में कैंसर का पता चलता है। अगर शुरुआती चरण में पता चल जाए, तो 80% से अधिक मामले पूरी तरह ठीक हो सकते हैं।
