Early Cancer Signs in Children : बच्चों में बुखार होना कैंसर के संकेत, AIIMS की कैंसर डॉक्टर ने बताए लक्षण

Early Cancer Signs in Children : बच्चों में कैंसर को लेकर सतर्क होना बहुत जरूरी है। डॉ. रचना सेठ, एम्स नई दिल्ली की बाल कैंसर विशेषज्ञ (Professor and Chief, Pediatric Oncology Division at AIIMS New Delhi) ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जानकारी शेयर की है। डॉ. सेठ ने बताया कि बच्चों में कैंसर के संकेत कॉमन बीमारियों के संकेत की तरह होते हैं। इसलिए, कई बार समझना मुश्किल हो सकता है। बड़ों में कैंसर जैसी बीमारी के लक्षण सटीक हो सकते हैं, पर बच्चों में ऐसा नहीं होता। चलिए, बच्चों में कैंसर के लक्षण (Bacho me Cancer ke Lakshan) को समझते हैं-