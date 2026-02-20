Tinea Fungal Infection Symptoms: त्वचा पर गोल लाल खुजली वाला दाग? हो सकता है फंगल इंफेक्शन टिनिया, जानिए लक्षण और इलाज

Tinea Fungal Infection Symptoms: त्वचा पर लाल, खुजली वाला दाग दिखे तो ज्यादातर लोग उसे मामूली एलर्जी, पसीना या हीट रैश समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह दाग ठीक नहीं हो रहा, धीरे-धीरे फैल रहा है या गोल घेरा बनाकर दिख रहा है, तो यह साधारण रैश नहीं बल्कि फंगल इन्फेक्शन, टिनिया (Tinea) हो सकता है। टिनिया एक आम लेकिन जिद्दी स्किन इंफेक्शन है, जो सही इलाज न मिलने पर हफ्तों या महीनों तक बना रह सकता है।