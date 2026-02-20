20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Tinea Fungal Infection Symptoms: त्वचा पर गोल लाल खुजली वाला दाग? हो सकता है फंगल इंफेक्शन टिनिया, जानिए लक्षण और इलाज

Tinea Fungal Infection Symptoms: त्वचा पर खुजली और गोल लाल दाग दिख रहे हैं? यह साधारण रैश नहीं, टिनिया फंगल इंफेक्शन हो सकता है। जानिए लक्षण, इलाज और बचाव के आसान तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 20, 2026

Tinea Fungal Infection Symptoms

Tinea Fungal Infection Symptoms (Photo- gemini ai)

Tinea Fungal Infection Symptoms: त्वचा पर लाल, खुजली वाला दाग दिखे तो ज्यादातर लोग उसे मामूली एलर्जी, पसीना या हीट रैश समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह दाग ठीक नहीं हो रहा, धीरे-धीरे फैल रहा है या गोल घेरा बनाकर दिख रहा है, तो यह साधारण रैश नहीं बल्कि फंगल इन्फेक्शन, टिनिया (Tinea) हो सकता है। टिनिया एक आम लेकिन जिद्दी स्किन इंफेक्शन है, जो सही इलाज न मिलने पर हफ्तों या महीनों तक बना रह सकता है।

टिनिया क्या होता है?

टिनिया त्वचा पर होने वाला फंगल इन्फेक्शन है, जो गर्म और नमी वाली जगहों पर तेजी से फैलता है। यह फंगस त्वचा, बाल और नाखून में मौजूद केराटिन नाम के प्रोटीन पर पनपता है।

शरीर के अलग-अलग हिस्सों में होने पर इसके नाम बदल जाते हैं:

  • Tinea corporis- शरीर की त्वचा पर
  • Tinea cruris- जांघ या प्राइवेट एरिया (जॉक इच)
  • Tinea pedis- पैरों में (एथलीट फुट)
  • Tinea capitis- सिर की त्वचा में

नाम अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन वजह एक ही फंगल इन्फेक्शन।

लोग इसे पहचानने में गलती क्यों करते हैं?

Dr S K Gupta, बताते हैं कि शुरुआत में टिनिया छोटा लाल दाग जैसा दिखता है, इसलिए लोग इसे एक्जिमा या पसीने का रैश समझ लेते हैं। कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड क्रीम लगा लेते हैं। इससे थोड़ी देर के लिए लालिमा कम हो सकती है, लेकिन फंगस खत्म नहीं होता। उल्टा इन्फेक्शन ज्यादा फैल सकता है और इलाज मुश्किल हो जाता है।

टिनिया के आम लक्षण

अगर त्वचा पर ये लक्षण दिखें तो सावधान हो जाएं। लाल, गोल या रिंग जैसा दाग, किनारों पर हल्की सूजन या पपड़ी, बीच की त्वचा साफ दिखना, तेज खुजली, त्वचा का छिलना या फटना, सिर में होने पर बाल टूटना या पैच में झड़ना अगर दाग फैल रहा है या जल्दी ठीक नहीं हो रहा, तो यह फंगल इन्फेक्शन हो सकता है।

टिनिया इतना आम क्यों है?

गर्म और उमस वाला मौसम फंगस के लिए परफेक्ट माहौल बनाता है। ज्यादा पसीना आना, टाइट या सिंथेटिक कपड़े, तौलिया या कंघी शेयर करना, डायबिटीज या कमजोर इम्युनिटी, पब्लिक स्विमिंग पूल या शॉवर की वजहों से जोखिम बढ़ जाता है। ध्यान रहे साफ-सफाई रखने वाले लोगों को भी यह हो सकता है।

इलाज कैसे होता है?

टिनिया साधारण रैश नहीं है, इसलिए एंटीफंगल दवा जरूरी होती है। हल्के केस में क्रीम से इलाज हो सकता है, लेकिन गंभीर होने पर दवा खानी पड़ सकती है। सबसे जरूरी बात इलाज बीच में बंद न करें, वरना इन्फेक्शन वापस आ जाता है।

बचाव कैसे करें?

  • त्वचा को साफ और सूखा रखें
  • पसीने वाले कपड़े तुरंत बदलें
  • ढीले और कॉटन कपड़े पहनें
  • तौलिया, मोजे या जूते शेयर न करें
  • नहाने के बाद शरीर अच्छे से सुखाएं

कब डॉक्टर को दिखाएं?

अगर दाग फैल रहा हो, जल्दी ठीक न हो, सिर या नाखून तक पहुंच जाए या आपको डायबिटीज हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

ये भी पढ़ें

Skin Disease: सर्दियों में ज्यादा होने वाली यह खतरनाक बीमारी आपको बना सकती है टकला! अभी जानें क्या होती है Tinea Capitis
स्वास्थ्य
Skin Disease

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Feb 2026 03:56 pm

Hindi News / Health / Tinea Fungal Infection Symptoms: त्वचा पर गोल लाल खुजली वाला दाग? हो सकता है फंगल इंफेक्शन टिनिया, जानिए लक्षण और इलाज

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Gut Microbiome Benefits: पेट है शरीर का दूसरा दिमाग! जानें कैसे कंट्रोल करता है वजन, मूड और इम्युनिटी

Gut Microbiome Benefits
स्वास्थ्य

दवा लेने के बाद भी शुगर हाई? फास्टिंग या पीपी टेस्ट में कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां

Diabetes reversal series patrika
Patrika Special News

Eric Dane Dies After ALS : 40 की उम्र के बाद होती है ये ‘लाइलाज’ बीमारी, लक्षण हैं सामान्य, जिसने ली इस फेमस एक्टर की जान

Eric Dane Death, Eric Dane Disease, Eric Dane ALS, amyotrophic lateral sclerosis, ALS symptoms,
स्वास्थ्य

Nasal Spray Vaccine: एक स्प्रे से सर्दी-जुकाम, फ्लू और फेफड़ों के इंफेक्शन से बचाव? नई रिसर्च ने बढ़ाई उम्मीद

Nasal Spray Vaccine
स्वास्थ्य

Cancer Risk and Blood Type : किस ब्लड ग्रुप वालों को कैंसर का रिस्क कम, इस ब्लड टाइप वालों का कैंसर से बचना मुश्किल

Cancer Risk and Blood Type, Which blood group has the lowest risk of cancer, Which blood group has the high risk of cancer,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.