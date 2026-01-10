Skin Disease: सर्दियों में ज्यादा होने वाली यह खतरनाक बीमारी आपको बना सकती है टकला! अभी जानें क्या होती है Tinea Capitis

टीनिया कैपिटिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो हमारे शरीर में 'डर्मेटोफाइट्स' नाम के फंगस के कारण होता है। सामान्य भाषा में समझें तो इसे हम 'सिर के दाद' के नाम से जानते हैं। यह फंगस हमारे बालों को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है और सिर की त्वचा के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है। यह सिर में बहुत ज्यादा खुजली और चकत्ते बनाता है। गंभीर स्थिति में इसमें दर्द भी होता है। यह बीमारी ज्यादातर बच्चों में होती है क्योंकि सर्दी के समय बच्चों को कभी-कभी कई दिनों तक नहलाया नहीं जाता या बहुत ज्यादा गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। यही कारण बच्चों में यह बीमारी ज्यादा पैदा करता है। हालांकि वयस्कों में भी यह बीमारी बड़े स्तर पर देखने को मिलती है।