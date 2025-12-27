Skin Disease: सर्दियों में नीली पड़ रही हैं उंगलियां! क्यों महिलाओं में ज्यादा होती है Raynaud’s Disease

Skin Disease: सर्दी के मौसम में आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके हाथों की उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती हैं। गंभीर स्थिति में उंगलियों का रंग भी बदल जाता है। हम सबको ऐसा लगता है कि यह सिर्फ ज्यादा ठंड में जाने की वजह से या ठंड के संपर्क में आने के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, रेनॉड्स नाम की त्वचा की एक समस्या है जिसके कारण ऐसा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नाम तो पहली बार ही सुना है। जी हां, इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है।