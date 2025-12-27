Skin Disease: सर्दियों में नीली पड़ रही हैं उंगलियां! क्यों महिलाओं में ज्यादा होती है Raynaud’s Disease

Raynaud's Disease (image- geminiAI)
Skin Disease: सर्दी के मौसम में आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके हाथों की उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती हैं। गंभीर स्थिति में उंगलियों का रंग भी बदल जाता है। हम सबको ऐसा लगता है कि यह सिर्फ ज्यादा ठंड में जाने की वजह से या ठंड के संपर्क में आने के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, रेनॉड्स नाम की त्वचा की एक समस्या है जिसके कारण ऐसा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नाम तो पहली बार ही सुना है। जी हां, इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है।
ठंड के मौसम में उंगलियों का सुन्न होकर नीला पड़ना कोई ठंड का दुष्प्रभाव नहीं है, असल में यह रेनॉड्स नाम की त्वचा की बीमारी के कारण होता है। हम सब लोग सबसे बड़ी गलती इसे सामान्य ठंड का प्रभाव समझकर टालने की करते हैं। आइए जानते हैं कि रेनॉड्स बीमारी क्या होती है और इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं?
ठंड के संपर्क में आने से उंगलियों की छोटी ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा पतली हो जाती हैं। रक्त प्रवाह में आने वाली इसी रुकावट की वजह से उंगलियों का रंग बदल जाता है और वे सुन्न भी पड़ने लगती हैं, जिसे विज्ञान ने रेनॉड्स बीमारी का नाम दिया है।
स्किन की यह बीमारी अपने आप में 2 प्रकार की होती है। इसका पहला प्रकार 'प्राइमरी रेनॉड्स' होता है जो 15 से 30 (या कुछ मामलों में अधिक) की उम्र की महिलाओं में ज्यादा होता है। इसका दूसरा प्रकार है 'सेकेंडरी रेनॉड्स', जो शरीर के अंदर पहले से मौजूद बीमारियों के कारण होता है, जैसे कि स्क्लेरोडर्मा, ल्यूपस या रूमेटाइड आर्थराइटिस। ज्यादा गंभीर होने पर यह हमारे शरीर में अल्सर जैसी स्थिति बना देता है।
