यूपी बोर्ड की परीक्षा देकर वापस आ रहे बाइक सवार छात्रों को पिकअप ने रौंदा, दो की मौत, एक की हालत गंभीर

Hapur Road Accident, Two students died: हापुड़ में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा देकर वापस आ रहे तीन बाइक सवारों में से दो की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने दो को मृत्यु घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पारिवारिक जनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया है। जबकि चालक मौके से फरार हो गया है। घटना धौलाना थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चालक को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है।