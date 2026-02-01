सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा, पत्नी ब्वॉयफ्रेंड के साथ मना रही थी वेलेंटाइन डे, पति ने रंगे हाथ पकड़ा

हापुड़ : वेलेंटाइन डे पर मेरठ रोड फ्लाईओवर उस समय जंग का मैदान बन गया, जब एक पति ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर उसके प्रेमी के साथ देख लिया। देखते ही देखते बहस ने उग्र रूप ले लिया और बीच सड़क तीनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। राहगीरों की भीड़ जुट गई और किसी ने घटना का वीडियो भी बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों को थाने ले गई और शांति भंग में चालान किया गया।