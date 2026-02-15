15 फ़रवरी 2026,

रविवार

हापुड़

वैलेंटाइन डे पर मंदिर में बवाल! नाबालिग लड़की के साथ पहुंचा मुस्लिम युवक, हरकत देख भड़की भीड़

Valentine Day in UP: वैलेंटाइन डे पर हापुड़ में एक मुस्लिम युवक नाबालिग प्रेमिका को लेकर मंदिर पहुंचा, जहां शक होने पर हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की।

हापुड़

Imran Ansari

Feb 15, 2026

Muslim youth goes to temple with girl on Valentine's Day in UP

Valentine Day in UP: वैलेंटाइन डे पर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से प्रेमी-प्रेमिकाओं से संबंधित कई खबरें सामने आईं। पुलिस भी कई जगहों पर चौकन्ना नज़र आई। इसी बीच हापुड़ में एक मुस्लिम युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका से मिलने के लिए उसे लेकर मंदिर पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों को शक हुआ तो उन्होंने नाम पूछा, जिसके बाद मंदिर परिसर में हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी मौके पर पहुंच गए। बाद में वहाँ मौजूद लोगों ने पुलिस को बुलाया और दोनों को उनके हवाले कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, कोतवाली क्षेत्र की आनंद विहार कॉलोनी का रहने वाला एक मुस्लिम किशोर पास ही रहने वाली एक किशोरी के साथ प्रेम संबंध में था। शनिवार को वैलेंटाइन डे के मौके पर दोनों सुबह मंदिर में मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान वे एक-दूसरे को गुलाब का फूल और चॉकलेट देते हुए दिखाई दिए, जिससे वहां मौजूद लोगों को शक हो गया। बात फैलते ही कुछ लोगों ने दोनों को रोक लिया और इसकी सूचना हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों को भी दे दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला और दोनों को पूछताछ के लिए कोतवाली ले आई।

प्रेमी जोड़े को पुलिस ने छोड़ दिया

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडेय ने बताया कि मामले की जांच में सामने आया है कि दोनों ही नाबालिग हैं और आपसी सहमति से मंदिर परिसर में मिले थे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के बाद दोनों के परिजनों को मौके पर बुलाया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। परिजनों के पहुंचने और आवश्यक समझाइश के बाद दोनों को उनके सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि चूंकि दोनों नाबालिग थे और किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया, इसलिए परिजनों को सौंपने के बाद प्रेमी जोड़े को छोड़ दिया गया।

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 11:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / वैलेंटाइन डे पर मंदिर में बवाल! नाबालिग लड़की के साथ पहुंचा मुस्लिम युवक, हरकत देख भड़की भीड़

हापुड़

उत्तर प्रदेश

