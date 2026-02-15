वैलेंटाइन डे पर मंदिर में बवाल! नाबालिग लड़की के साथ पहुंचा मुस्लिम युवक, हरकत देख भड़की भीड़

पुलिस के मुताबिक, कोतवाली क्षेत्र की आनंद विहार कॉलोनी का रहने वाला एक मुस्लिम किशोर पास ही रहने वाली एक किशोरी के साथ प्रेम संबंध में था। शनिवार को वैलेंटाइन डे के मौके पर दोनों सुबह मंदिर में मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान वे एक-दूसरे को गुलाब का फूल और चॉकलेट देते हुए दिखाई दिए, जिससे वहां मौजूद लोगों को शक हो गया। बात फैलते ही कुछ लोगों ने दोनों को रोक लिया और इसकी सूचना हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों को भी दे दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला और दोनों को पूछताछ के लिए कोतवाली ले आई।