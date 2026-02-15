VIDEO: चीखती रही बच्ची, पिलर पकड़कर बची जान! नाबालिग की हैवानियत CCTV में रिकॉर्ड

छात्रा ने साहस दिखाते हुए पास में लगे एक पिलर को पकड़ लिया और जोर-जोर से चिल्लाने लगी। बच्ची की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए, जिसके बाद आरोपी हाथ छुड़ाकर मौके से फरार हो गया। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। शनिवार को जैसे ही CCTV फुटेज सामने आया, पुलिस हरकत में आ गई। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी भी नाबालिग है और पढ़ाई छोड़ चुका है। वह कुछ समय पहले पीड़िता के घर के सामने किराए के मकान में रहता था, लेकिन बाद में उसके पिता ने दूसरी जगह कमरा ले लिया था।