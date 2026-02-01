वेलेंटाइन डे के दिन पत्नी को प्रेमी के साथ घूमते पकड़ा…जमकर मारपीट, प्रेमी को बचाने पति से भिड़ गई पत्नी

वैलेंटाइन डे पर एक सिटी कोतवाली क्षेत्र में हैरान करनी वाली घटना हुई है, यहां विवाहित महिला को अपने प्रेमी के साथ घूमना भारी पड़ा गया। पति ने बाइक से घूमते हुए दोनों को रंगे-हाथ पकड़ लिया और बीच सड़क प्रेमी की पिटाई कर दी। इस दौरान बीच सड़क जमकर हंगामा हुआ। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर शांति भंग में उनका चालान कर दिया।