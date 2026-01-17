17 जनवरी 2026,

हापुड़

शादी में फिश फ्राई पर मची ‘लूट’: प्लेटों में टुकड़े भर भागे बराती, वायरल वीडियो ने खोली पोल

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शादी समारोह के दौरान मछली फ्राई के स्टॉल पर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे धक्का-मुक्की और अफरातफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बराती एक-एक टुकड़े के लिए होड़ करते नजर आ रहे हैं।

हापुड़

image

Mohd Danish

Jan 17, 2026

hapur wedding fish fry stall chaos video

शादी में फिश फ्राई पर मची ‘लूट’ | Image Video Grab

Wedding fish fry stall chaos video Hapur: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक शादी समारोह उस वक्त चर्चा का विषय बन गया, जब मछली फ्राई के स्टॉल पर अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी और स्थिति अफरातफरी में बदल गई। गढ़ रोड स्थित मनोहर रीजेंसी में आयोजित इस कार्यक्रम में हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव से बारात पहुंची थी। जैसे ही खाने की शुरुआत हुई, मछली फ्राई के स्टॉल पर लोगों की लंबी कतार देखते ही देखते धक्का-मुक्की में बदल गई, जिससे समारोह का माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया।

वायरल वीडियो में दिखी भगदड़ जैसी स्थिति

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग प्लेटें हाथ में लेकर स्टॉल पर टूट पड़े। हर कोई एक-एक टुकड़ा पाने की होड़ में आगे बढ़ता नजर आया। कुछ लोग मछली लेकर तेजी से पीछे हटते दिखे, तो कुछ धक्का-मुक्की के बीच खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इस दृश्य ने वहां मौजूद मेहमानों और आयोजकों को भी हैरान कर दिया।

बरातियों के बीच बढ़ी बेचैनी

बताया जा रहा है कि समारोह में शामिल अधिकतर लोग बराती थे, जो मछली फ्राई का स्वाद लेने के लिए स्टॉल पर जमा हो गए। जैसे-जैसे प्लेटों में मछली खत्म होने लगी, भीड़ और ज्यादा बेकाबू होती चली गई। कुछ लोगों के बीच तीखी नोकझोंक और हल्की धक्का-मुक्की भी देखने को मिली, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए।

सोशल मीडिया पर चर्चा और प्रतिक्रियाएं

घटना का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। लोग इसे शादी समारोह में अव्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की कमी से जोड़कर देख रहे हैं। कई यूजर्स ने आयोजनकर्ताओं से बेहतर व्यवस्था करने की बात कही, तो कुछ ने इसे मनोरंजन के तौर पर भी लिया। फिलहाल, यह वीडियो हापुड़ में हुई इस अनोखी घटना की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है।

Published on:

17 Jan 2026 06:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / शादी में फिश फ्राई पर मची 'लूट': प्लेटों में टुकड़े भर भागे बराती, वायरल वीडियो ने खोली पोल

