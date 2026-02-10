कार में घात लगाए बैठे थे हमलावर; पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता टारगेट, लेकिन….

पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह मामला हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक, मदन चौहान सोमवार को अपनी कार से हिरणपुरा गांव जा रहे थे। उन्हें एक परिचित के सगाई समारोह में शामिल होना था। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव में दाखिल होने वाली थी, रास्ते में हथियारों से लैस कुछ कार सवार युवक खड़े मिले।