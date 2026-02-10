10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

कार में घात लगाए बैठे थे हमलावर; पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता टारगेट, लेकिन….

Crime News: कार में घात लगाए हमलवार बैठे थे। हमलावरों का टारगेट पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

हापुड़

image

Harshul Mehra

Feb 10, 2026

पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पर हमला, फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Crime News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व मंत्री मदन चौहान पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। गनीमत रही कि हमलावरों की पिस्टल ऐन मौके पर जाम हो गई, जिससे गोली नहीं चल सकी और पूर्व मंत्री बाल-बाल बच गए।

UP News in Hindi: पूर्व मंत्री मदन चौहान पर जानलेवा हमले की कोशिश

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

Crime News in Hindi: हापुड़ में मदन चौहान पर जानलेवा हमले की कोशिश

दरअसल, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन चौहान पर हापुड़ जिले में जानलेवा हमला करने की कोशिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कार सवार कुछ युवकों ने उन पर कथित तौर पर गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन हमलावर की पिस्तौल नहीं चल सकी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और मदन चौहान बाल-बाल बच गए।

UP Crime News in Hindi: कार सवार युवक घात लगाए बैठे थे

पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह मामला हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक, मदन चौहान सोमवार को अपनी कार से हिरणपुरा गांव जा रहे थे। उन्हें एक परिचित के सगाई समारोह में शामिल होना था। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव में दाखिल होने वाली थी, रास्ते में हथियारों से लैस कुछ कार सवार युवक खड़े मिले।

Hapur News in Hindi: तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो सका फायर

मदन चौहान के अनुसार, उनमें से एक युवक ने पिस्तौल निकालकर उन पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण पिस्तौल से फायर नहीं हो सका। इसी दौरान चौहान के साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे।

Uttar Pradesh News in Hindi: मामले में पुलिस ने क्या कहा?

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर का कहना है कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। ASP ने कहा कि हमले के पीछे की वजहों की भी पड़ताल की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

मॉल बना युद्ध का मैदान: गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर जा रहा था पति! हाथ पर काटा…सिर पकड़कर पत्नी ने सरेआम पीटा
सोनभद्र
husband going to mall with his girlfriend when wife saw she beat her up badly sonbhadra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 12:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / कार में घात लगाए बैठे थे हमलावर; पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता टारगेट, लेकिन….

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पत्नी को था कैंसर कारोबारी ने 5 लाख में करवा दी हत्या, ‘साड़ी के पैसे’ बनाया कोडवर्ड

हापुड़

रातभर बाहर था पति, सुबह घर लौटा तो बेड पर पत्नी… देखते ही निकली चीख

हापुड़ में महिला की हत्या
हापुड़

शादी में फिश फ्राई पर मची ‘लूट’: प्लेटों में टुकड़े भर भागे बराती, वायरल वीडियो ने खोली पोल

hapur wedding fish fry stall chaos video
हापुड़

ताऊ यह AC ट्रेन है ट्रैक्टर नहीं…बर्थ पर बैठकर फूंकी बीड़ी, AC कोच पर किसान यूनियन का कब्जा

हापुड़

हापुड़ में कानपुर वाली ज्योति मौर्या जैसा केस, लव मैरिज के बाद हुई थी शादी… दरोगा बनते ही पत्नी ने कर डाला यह कांड

Up news, hapur news
हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.