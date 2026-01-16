16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

ताऊ यह AC ट्रेन है ट्रैक्टर नहीं…बर्थ पर बैठकर फूंकी बीड़ी, AC कोच पर किसान यूनियन का कब्जा

BKU workers train controversy : यूपी के हापुड़ रेलवे स्टेशन पर हंगामा हो गया। भाकियू कार्यकर्ता जबरन सीट पर बैठे और लेटे हुए थे। एक महिला ने इसकी शिकायत पोर्टल पर की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति को संभाला।

2 min read
Google source verification

हापुड़

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 16, 2026

भाकियू कार्यकर्ताओं ने ट्रेन में किया हंगामा, PC- X

हापुड़ : यूपी के हापुड़ रेलवे स्टेशन पर हंगामा हो गया। हंगामे की वजह बना बिना रिजर्वेशन के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का ट्रेन के AC कोच में जबरन बैठना। इसके अलावा सीट पर बैठकर एसी कोच में ही बीड़ी फूंकना। यात्रियों ने जब कोच में बीड़ी पीने से मना किया तो भाकियू कार्यकर्ता बदसलूकी करने लगने और हंगामा भी किया। इसकी वजह से ट्रेन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

जबरन सीट पर बैठे थे भाकियू कार्यकर्ता

भाकियू कार्यकर्ता जबरन सीट पर बैठे और लेटे हुए थे। एक महिला ने इसकी शिकायत पोर्टल पर की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति को संभाला। किसी यात्री ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो को देखकर यूजर मजेदार कमेंट कर रहे हैं।

संगम की रेती में चिंतन शिविर कर रहा भाकियू

भारतीय किसान यूनियन संगम की रेती पर चिंतन शिविर कर रहा है। प्रयागराज जाने के लिए मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ के कार्यकर्ताओं ने संगम एक्सप्रेस रेल पर ही कब्जा कर लिया। कार्यकर्ता संगम एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में बिना रिजर्वेशन के घुस गए और यात्रियों की आरक्षित सीटों पर बैठ गए। भाकियू कार्यकर्ताओं की इस हरकत के से लोग परेशान तो थे ही लेकिन तब तक एक कार्यकर्ता ने बीड़ी सुलगा और बर्थ पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। इससे यात्री परेशान हो गए और उन्होंने टीटी और पुलिस को कोच में बुला लिया।

इस दौरान किसान नेताओं की यात्रियों, RPF (रेलवे सुरक्षा बल) और जीआरपी पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई। आर पी एफ के समझाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सीटों से हटे और उन्हें स्लीपर कोच में शिफ्ट कर दिया गया।

अधिकारियों और कार्यकर्ताओं में हुई झड़प

यात्रियों ने आरोप लगाया कि AC कोच में चढ़ने के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बीड़ी पीना और शराब पीना शुरू कर दिया। यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे के अधिकारियों से की। हापुड़ में RPF और कोतवाली हापुड़ नगर के इंस्पेक्टर विनोद पांडे पुलिसकर्मियों और जीआरपी के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने किसान यूनियन के सदस्यों को समझाया और उन्हें AC कोच से नीचे उतारा। इस दौरान कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच काफी बहस भी हुई।

ये भी पढ़ें

यूपी के इन पांच जिलों में स्कूलों में बढ़ी छुट्टी…तीन दिन बंद रहेंगे आठवीं तक के स्कूल, आदेश जारी
सहारनपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 05:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / ताऊ यह AC ट्रेन है ट्रैक्टर नहीं…बर्थ पर बैठकर फूंकी बीड़ी, AC कोच पर किसान यूनियन का कब्जा

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हापुड़ में कानपुर वाली ज्योति मौर्या जैसा केस, लव मैरिज के बाद हुई थी शादी… दरोगा बनते ही पत्नी ने कर डाला यह कांड

Up news, hapur news
हापुड़

आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल-अखिलेश पर निशाना, कहा- ‘भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है विपक्ष’

हापुड़

हापुड़ में दिनदहाड़े 85 लाख की लूट; मुनीम को ओवरटेक कर रोका और छीन लिए पैसे

हापुड़

रेप से बचने के लिए युवती की कर दी हत्या, दंपती गिरफ्तार

representative image
हापुड़

Jaggery Price Drop: गुड़ के दाम औंधे मुंह गिरे, किसानों की उम्मीदें टूटी; गन्ने की मेहनत अब लागत भी पूरी नहीं कर पा रही

पश्चिम यूपी में गुड़ के दामों में 1300 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट, गन्ने की अधिक रिकवरी ने बढ़ाई किसानों की चिंता   (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group) 
हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.