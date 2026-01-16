ताऊ यह AC ट्रेन है ट्रैक्टर नहीं…बर्थ पर बैठकर फूंकी बीड़ी, AC कोच पर किसान यूनियन का कब्जा

भारतीय किसान यूनियन संगम की रेती पर चिंतन शिविर कर रहा है। प्रयागराज जाने के लिए मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ के कार्यकर्ताओं ने संगम एक्सप्रेस रेल पर ही कब्जा कर लिया। कार्यकर्ता संगम एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में बिना रिजर्वेशन के घुस गए और यात्रियों की आरक्षित सीटों पर बैठ गए। भाकियू कार्यकर्ताओं की इस हरकत के से लोग परेशान तो थे ही लेकिन तब तक एक कार्यकर्ता ने बीड़ी सुलगा और बर्थ पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। इससे यात्री परेशान हो गए और उन्होंने टीटी और पुलिस को कोच में बुला लिया।