ताऊ यह AC ट्रेन है ट्रैक्टर नहीं…बर्थ पर बैठकर फूंकी बीड़ी, AC कोच पर किसान यूनियन का कब्जा

भाकियू कार्यकर्ताओं ने ट्रेन में किया हंगामा, PC- X
हापुड़ : यूपी के हापुड़ रेलवे स्टेशन पर हंगामा हो गया। हंगामे की वजह बना बिना रिजर्वेशन के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का ट्रेन के AC कोच में जबरन बैठना। इसके अलावा सीट पर बैठकर एसी कोच में ही बीड़ी फूंकना। यात्रियों ने जब कोच में बीड़ी पीने से मना किया तो भाकियू कार्यकर्ता बदसलूकी करने लगने और हंगामा भी किया। इसकी वजह से ट्रेन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
भाकियू कार्यकर्ता जबरन सीट पर बैठे और लेटे हुए थे। एक महिला ने इसकी शिकायत पोर्टल पर की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति को संभाला। किसी यात्री ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो को देखकर यूजर मजेदार कमेंट कर रहे हैं।
भारतीय किसान यूनियन संगम की रेती पर चिंतन शिविर कर रहा है। प्रयागराज जाने के लिए मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ के कार्यकर्ताओं ने संगम एक्सप्रेस रेल पर ही कब्जा कर लिया। कार्यकर्ता संगम एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में बिना रिजर्वेशन के घुस गए और यात्रियों की आरक्षित सीटों पर बैठ गए। भाकियू कार्यकर्ताओं की इस हरकत के से लोग परेशान तो थे ही लेकिन तब तक एक कार्यकर्ता ने बीड़ी सुलगा और बर्थ पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। इससे यात्री परेशान हो गए और उन्होंने टीटी और पुलिस को कोच में बुला लिया।
इस दौरान किसान नेताओं की यात्रियों, RPF (रेलवे सुरक्षा बल) और जीआरपी पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई। आर पी एफ के समझाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सीटों से हटे और उन्हें स्लीपर कोच में शिफ्ट कर दिया गया।
यात्रियों ने आरोप लगाया कि AC कोच में चढ़ने के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बीड़ी पीना और शराब पीना शुरू कर दिया। यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे के अधिकारियों से की। हापुड़ में RPF और कोतवाली हापुड़ नगर के इंस्पेक्टर विनोद पांडे पुलिसकर्मियों और जीआरपी के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने किसान यूनियन के सदस्यों को समझाया और उन्हें AC कोच से नीचे उतारा। इस दौरान कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच काफी बहस भी हुई।
बड़ी खबरेंView All
हापुड़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग