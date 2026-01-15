यूपी के इन पांच जिलों में स्कूलों में बढ़ी छुट्टी…तीन दिन बंद रहेंगे आठवीं तक के स्कूल, आदेश जारी

5 जिलों में बढ़ाई गईं स्कूलों की छुट्टियां, PC- Grok
सहारनपुर(School Holidays) : यूपी में भीषण ठंड को देखते हुए 5 जिलों के डीएम ने आठवीं तक के स्कूलों में 3 दिन छुट्टी बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। अब सोमवार से इन जिलों में स्कूल खुलेंगे। मकर संक्रांति पर दिन में हल्की धूप निकली। लेकिन फिर भी मौसम में में काफी नमी रही, जिसके चलते गलन बढ़ गई। तेज हवाओं से सर्दी और बढ़ रही है।
बिजनौर, बरेली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में आठवीं तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। डीएम ने दो दिन(16-17 जनवरी) के लिए स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है। 18 जनवरी को रविवार के चलते साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इसके चलते अब सोमवार को स्कूल खुलेंगे। वहीं पीलीभीत में 12वीं तक के स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है। यह आदेश डीएम ने जारी किया है। वहीं बिजनौर में डीएम ने केवल शुक्रवार को अवकाश घोषित किया है।
डीएम के इस आदेश को बीएसए ने सभी स्कूलों को भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि आठवीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल 17 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। आदेश न मानने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शीतकालीन अवकाश के बाद प्राइमरी स्कूल शुक्रवार को खुलेंगे। स्कूलों में कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे के बीच संचालित होंगी। प्राइमरी स्कूल 28 दिसम्बर से बंद चल रहे थे। इसमें 31 दिसम्बर से 14 जनवरी तक का शीतकालीन अवकाश भी शामिल हैं। बच्चों की 24 जनवरी से द्वितीय सत्र परीक्षाएं होंगी।
प्रयागराज में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान पर्व के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह छुट्टी कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों पर लागू होगी।
