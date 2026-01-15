15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

यूपी के इन पांच जिलों में स्कूलों में बढ़ी छुट्टी…तीन दिन बंद रहेंगे आठवीं तक के स्कूल, आदेश जारी

School Holidays : बिजनौर, बरेली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में आठवीं तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। डीएम ने दो दिन(16-17 जनवरी) के लिए स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 15, 2026

5 जिलों में बढ़ाई गईं स्कूलों की छुट्टियां, PC- Grok

सहारनपुर(School Holidays) : यूपी में भीषण ठंड को देखते हुए 5 जिलों के डीएम ने आठवीं तक के स्कूलों में 3 दिन छुट्टी बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। अब सोमवार से इन जिलों में स्कूल खुलेंगे। मकर संक्रांति पर दिन में हल्की धूप निकली। लेकिन फिर भी मौसम में में काफी नमी रही, जिसके चलते गलन बढ़ गई। तेज हवाओं से सर्दी और बढ़ रही है।

इन जिलों में डीएम ने बढ़ाई छुट्टी

बिजनौर, बरेली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में आठवीं तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। डीएम ने दो दिन(16-17 जनवरी) के लिए स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है। 18 जनवरी को रविवार के चलते साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इसके चलते अब सोमवार को स्कूल खुलेंगे। वहीं पीलीभीत में 12वीं तक के स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है। यह आदेश डीएम ने जारी किया है। वहीं बिजनौर में डीएम ने केवल शुक्रवार को अवकाश घोषित किया है।

डीएम के इस आदेश को बीएसए ने सभी स्कूलों को भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि आठवीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल 17 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। आदेश न मानने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

16 जनवरी को लखनऊ में खुलेंगे स्कूल

शीतकालीन अवकाश के बाद प्राइमरी स्कूल शुक्रवार को खुलेंगे। स्कूलों में कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे के बीच संचालित होंगी। प्राइमरी स्कूल 28 दिसम्बर से बंद चल रहे थे। इसमें 31 दिसम्बर से 14 जनवरी तक का शीतकालीन अवकाश भी शामिल हैं। बच्चों की 24 जनवरी से द्वितीय सत्र परीक्षाएं होंगी।

प्रयागराज में 5 दिन लगातार छुट्टी

प्रयागराज में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान पर्व के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह छुट्टी कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों पर लागू होगी।

ये भी पढ़ें

ताजमहल में शाहजहां-मुमताज की असली कब्र पर उर्स की शुरुआत, 30 फीट नीचे उतरे ASI अफसर
आगरा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 10:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / यूपी के इन पांच जिलों में स्कूलों में बढ़ी छुट्टी…तीन दिन बंद रहेंगे आठवीं तक के स्कूल, आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आधी रात खेत में कर था तंत्र-मंत्र, फिर कुछ ही देर में लोगों ने देखा… और मौत

सहारनपुर

घर बैठे सर्विलांस पर लगाएं अपना खोया हुआ मोबाइल फोन, तरीका बता रही हैं IPS सिमरन सिंह

IPS Simran Singh
सहारनपुर

बहन को ट्यूशन छोड़कर लौटे भाई ने उठाया आत्मघाती कदम, कमरे में पहुंची मां तो निकल गई चीख

Crime
सहारनपुर

स्कूटी के लिए पति पर FIR दर्ज कराने पहुंची महिला, पुलिस भी हैरान

UP Police
सहारनपुर

सहारनपुर में भीषण कार एक्सीडेंट, दो सगे भाइयों समेत चार की मौत

Road Accident
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.