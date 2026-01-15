यूपी के इन पांच जिलों में स्कूलों में बढ़ी छुट्टी…तीन दिन बंद रहेंगे आठवीं तक के स्कूल, आदेश जारी

बिजनौर, बरेली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में आठवीं तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। डीएम ने दो दिन(16-17 जनवरी) के लिए स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है। 18 जनवरी को रविवार के चलते साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इसके चलते अब सोमवार को स्कूल खुलेंगे। वहीं पीलीभीत में 12वीं तक के स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है। यह आदेश डीएम ने जारी किया है। वहीं बिजनौर में डीएम ने केवल शुक्रवार को अवकाश घोषित किया है।