बालिग होने का दावा कर मुस्लिम प्रेमी संग भागी हिन्दू युवती, अब उम्र को लेकर उलझा मामला; गांव में बढ़ा तनाव

Saharanpur News: सहारनपुर जिले के गंगोह क्षेत्र के सांगाठेड़ा गांव की रहने वाली कशिश 24 फरवरी की रात अपने प्रेमी आजम के साथ घर से चली गई। इसके बाद परिवार ने गुमशुदगी और अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। इस बीच युवती का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसने खुद को बालिग बताते हुए कहा कि वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई है। युवती ने यह भी कहा कि उसे अपने परिवार से खतरा है और उसने कानूनी प्रक्रिया भी पूरी कर ली है।