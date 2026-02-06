नहाने गई महिला की बाथरूम में मौत, गैस गीजर से दम घुटा

अंदर पूनम बेहोश हालत में पड़ी मिलीं। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बाथरूम में लगे गैस गीजर से निकली गैस के कारण उनका दम घुट गया। घटना की सूचना मिलते ही जैन समाज सहित बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। मृतका के पति की किराना की दुकान है। परिवार में एक बेटा और एक बेटी है, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं।