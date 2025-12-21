Gas Geyser Safety Tips: बाथरूम में साइलेंट डेथ का खतरा, बिना आवाज किए आती है मौत, गीजर इस्तेमाल करने से पहले जरूर पढ़ लें ये खबर

न गंध, न रंग: इस गैस की न तो कोई बदबू होती है और न ही यह दिखाई देती है। जब हम सांस लेते हैं, तो यह गैस हमारे शरीर में जाकर हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। परिणाम यह होता है, नहाते हुए व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि कब उसे सुस्ती आई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। समय पर मदद न मिले तो दम घुटने से जान जा सकती है।