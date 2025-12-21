Oppo Reno 15 Pro Mini Launch Timeline: दिसंबर के अंत या जनवरी में हो सकती है एंट्री, जानें संभावित फीचर्स

Oppo Reno 15 Pro Mini Launch Timeline (Image: Oppo)
Oppo Reno 15 Pro Mini Launch Timeline: अगर आप भी एक नया फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें बड़ी स्क्रीन वाले स्मार्टफोन पसंद नहीं हैं। आजकल मार्केट में बड़ी डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स की भरमार है। कई दफा फोन इतना बड़ा होता है कि कभी-कभी जेब में रखना भी मुश्किल होता है।
दरअसल, ओप्पो (Oppo) जल्द ही भारत में अपना एक नया कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसका नाम Oppo Reno 15 Pro Mini बताया जा रहा है। हाल ही में आए कुछ लीक्स ने इस फोन की लॉन्च डेट और फीचर्स से पर्दा उठाया है। तो चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं इस अपकमिंग फोन से जुड़ी डिटेल्स के बारे में।
फेमस टिपस्टर Gadgetsdata के मुताबिक, ओप्पो इस फोन को भारत में लाने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाएगा। दावा किया जा रहा है कि यह फोन दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्तों में या फिर नए साल के तोहफे के तौर पर जनवरी 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी कोई तारीख पक्की नहीं की है, लेकिन 'CPH2813' मॉडल नंबर के साथ इसके लीक्स का आना बताता है कि काम तेजी से चल रहा है।
आपके मन में सवाल हो सकता है कि इसे मिनी क्यों कहा जा रहा है, इसकी वजह इसकी स्क्रीन है। खबरों की मानें तो इसमें 6.32 इंच की फ्लैट OLED स्क्रीन मिलेगी। आज के दौर में जब 6.7 इंच की स्क्रीन कॉमन हो गई है। जिन लोगों को फोन की बड़ी स्क्रीन पसंद नहीं है उनके लिए Oppo Reno 15 Pro Mini एक कॉम्पैक्ट और प्रीमियम फील देगा।
डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो इसमें 1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, यानी फोन मक्खन की तरह स्मूथ चलेगा। फोन काफी स्लीक होगा, जिसकी मोटाई सिर्फ 7.99mm और वजन करीब 187 ग्राम होने की उम्मीद है।
ओप्पो का फोन हो और कैमरे की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? रेनो सीरीज वैसे भी अपने कैमरों के लिए ही जानी जाती है। लीक्स कहते हैं कि इस छोटू फोन में पीछे की तरफ तीन दमदार कैमरे होंगे।
सेल्फी लवर्स के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। मतलब फोटोग्राफी के मामले में यह फोन बड़े-बड़े फ्लैगशिप्स की छुट्टी कर सकता है।
फोन की रफ्तार के लिए इसमें MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर लगाया जा सकता है। यह एक पावरफुल चिपसेट है जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग को आसानी से संभाल लेगा।
बैटरी को चार्ज करने के लिए 80W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही, इसमें वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी जा सकती है जो अक्सर महंगे फोन्स में ही देखने को मिलती है। एक और खास बात ये है कि फोन को IP69 रेटिंग मिल सकती है, यानी पानी और धूल से इसे जबरदस्त सुरक्षा मिलेगी।
डिजाइन की बात करें तो कहा जा रहा है कि यह ग्लेशियर व्हाइट रंग में आएगा, जिस पर एक खास तरह की रिबन फिनिश होगी। खैर, ये सारी जानकारी अभी लीक्स और रिपोर्ट्स पर आधारित है। ओप्पो ने अभी तक आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। लेकिन अगर ये फीचर्स सच साबित होते हैं, तो Reno 15 Pro Mini उन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनेगा जो आईफोन के Pro मॉडल्स की तरह एक छोटा लेकिन पावरफुल एंड्रॉयड फोन चाहते हैं। संभावित कीमत 30-35 हजार रुपये के आसपास हो सकती है।
