Oppo Reno 15 Pro Mini Launch Timeline: दिसंबर के अंत या जनवरी में हो सकती है एंट्री, जानें संभावित फीचर्स

डिजाइन की बात करें तो कहा जा रहा है कि यह ग्लेशियर व्हाइट रंग में आएगा, जिस पर एक खास तरह की रिबन फिनिश होगी। खैर, ये सारी जानकारी अभी लीक्स और रिपोर्ट्स पर आधारित है। ओप्पो ने अभी तक आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। लेकिन अगर ये फीचर्स सच साबित होते हैं, तो Reno 15 Pro Mini उन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनेगा जो आईफोन के Pro मॉडल्स की तरह एक छोटा लेकिन पावरफुल एंड्रॉयड फोन चाहते हैं। संभावित कीमत 30-35 हजार रुपये के आसपास हो सकती है।