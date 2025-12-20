Room Heater Buying Guide: सस्ते के चक्कर में घर न ले आएं मौत, रूम हीटर खरीदते समय BIS की ये 3 बातें नहीं मानीं तो पछताएंगे

Room Heater Buying Guide: कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में रजाई के बाद अगर कोई हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, तो वह रूम हीटर है। बाजार में नई-नई तकनीक और डिजाइन वाले हीटरों की भरमार है। लेकिन चकाचौंध के बीच हम अक्सर उस बुनियादी चीज को भूल जाते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। हम BIS (Bureau of Indian Standards) के मानक की बात कर रहे हैं।