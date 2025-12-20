20 दिसंबर 2025,

शनिवार

टेक्नोलॉजी

Room Heater Buying Guide: सस्ते के चक्कर में घर न ले आएं मौत, रूम हीटर खरीदते समय BIS की ये 3 बातें नहीं मानीं तो पछताएंगे

Room Heater Buying Guide: सर्दी में हीटर से लग सकती है आग! खरीदने से पहले BIS के सेफ्टी मानकों और ISI मार्क की जांच जरूर करें। पढ़ें बेस्ट हीटर चुनने के टिप्स।

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 20, 2025

Room Heater Buying Guide

Room Heater Buying Guide (Image: Gemini)

Room Heater Buying Guide: कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में रजाई के बाद अगर कोई हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, तो वह रूम हीटर है। बाजार में नई-नई तकनीक और डिजाइन वाले हीटरों की भरमार है। लेकिन चकाचौंध के बीच हम अक्सर उस बुनियादी चीज को भूल जाते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। हम BIS (Bureau of Indian Standards) के मानक की बात कर रहे हैं।

हीटरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने नियम और मानक पहले से तय कर रखे हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते हम कई बार बिना सर्टिफिकेशन वाले सस्ते हीटर घर ले आते हैं। आए दिन सर्दियों में शॉर्ट सर्किट और हीटर से आग लगने की जो खबरें आती हैं, उनकी एक बड़ी वजह यही लापरवाही है।

ऐसे में अगर आप नया हीटर लेने जा रहे हैं, तो BIS के उन सेफ्टी फीचर्स को जरूर चेक करें जो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

Room Heater Buying Guide: हीटर खरीदने से पहले BIS के इन मानकों को जानना जरूरी

हीटर खरीदते समय सबसे पहले जिस चीज पर नजर जानी चाहिए, वह है ISI मार्क। यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि सालों से भरोसे का प्रतीक है। ISI मार्क वाला हीटर इस बात का सबूत है कि उस प्रोडक्ट को सुरक्षा के कड़े मानकों (जैसे बिजली का झटका न लगना, बॉडी का ज्यादा गर्म न होना) पर परखा गया है।

सावधानी: बाजार में कई बार नकली मार्क वाले हीटर भी मिलते हैं, इसलिए हमेशा भरोसेमंद दुकान या डीलर से ही ब्रांडेड हीटर खरीदें। बिना ब्रांड वाले हीटर सस्ते जरूर होते हैं, लेकिन वे सुरक्षा की गारंटी नहीं देते।

ISI Mark Heater: सुरक्षा की पहली गारंटी, असली और नकली में ऐसे करें फर्क

BIS के मानकों के अनुसार, एक अच्छे रूम हीटर में सुरक्षा के लिहाज से थर्मल कट-आउट या ऑटोमेटिक स्विच ऑफ का फीचर होना चाहिए।

क्यों है जरूरी: हम अक्सर हीटर चलाकर सो जाते हैं। अगर हीटर लगातार चलता रहे और बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, तो आग लगने का खतरा रहता है।

ऑटोमेटिक फीचर वाले हीटर एक तय तापमान पर पहुंचने के बाद खुद बंद हो जाते हैं। इसके अलावा, अगर हीटर गलती से गिर जाए तो भी वह तुरंत बंद हो जाता है। पुराने या लोकल हीटरों में यह फीचर अक्सर गायब होता है।

Automatic Cut-off Feature: हीटर का वो खास बटन जो टाल सकता है आग का खतरा

  • हीटर का लोड ज्यादा होता है। BIS मानकों के हिसाब से हीटर की पावर कॉर्ड और प्लग की क्वालिटी बहुत मायने रखती है।
  • पतले तार या हल्के प्लग इस्तेमाल करने से वे पिघल सकते हैं और शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं।
  • सर्टिफाइड हीटरों में सही गेज (Gauge) की वायरिंग होती है जो घंटों चलने के बाद भी सुरक्षित रहती है।

एक्सपर्ट का मानना है, सर्दियों में हादसे बताकर नहीं आते। इसलिए चंद पैसे बचाने के लिए अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ न करें। जो मानक आपकी सुरक्षा के लिए पहले से बने हैं, हीटर खरीदते समय उनका पालन जरूर करें। याद रखें, एक सुरक्षित हीटर ही आपको असली गर्माहट और सुकून दे सकता है।

WhatsApp Privacy Risk

Hindi News / Technology / Room Heater Buying Guide: सस्ते के चक्कर में घर न ले आएं मौत, रूम हीटर खरीदते समय BIS की ये 3 बातें नहीं मानीं तो पछताएंगे

