Geyser Buying Guide India: सर्दियों में नया गीजर खरीदने से पहले जरूर जानें ये 8 जरूरी बातें, वरना बाद में हो सकता है पछतावा

Geyser Buying Guide India (Image: Freepik)
Geyser Buying Guide India: देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। दिन में भले ही धूप रहती है लेकिन सूरज ढलते ही ठंड का अहसास होने लगा है। धीरे-धीरे भयंकर ठंड पड़ने वाली है। इस मौसम में ठंडे पानी से नहाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। ऐसे में लोग गीजर खरीदते हैं। लेकिन सही गीजर का चुनाव करना बड़ा कंफ्यूजन भरा होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है गीजर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
ऐसे में अगर आप भी नया गीजर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आर्टिकल आपको सही गीजर खरीदने में मदद करेगा। चलिए जानते हैं हमें क्या ध्यान रखना चाहिए।
गीजर का साइज आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। अगर आपका परिवार छोटा है तो बड़ा गीजर लेना समझदारी नहीं होगी। बड़ी टंकी का मतलब है ज्यादा पानी गर्म करना और ज्यादा बिजली खर्च करना। छोटे परिवारों के लिए इंस्टेंट वॉटर हीटर बढ़िया रहते हैं जबकि बड़े परिवारों को स्टोरेज वॉटर हीटर की जरूरत पड़ती है।
गीजर लेते समय उसके सेफ्टी फीचर्स पर खास ध्यान दें। क्योंकि बिजली पानी का मेल थोड़ी भी लापरवाही नहीं सहता है। गीजर में कैपिलरी थर्मोस्टेट, ऑटो कट-ऑफ और प्रेशर रिलीज वाल्व जैसे फीचर पर ध्यान दें, जो किसी भी हादसे से बचाने में मदद करते हैं।
ये बात अक्सर नजरअंदाजकर दी जाती जाती है लेकिन बहुत मायने रखती है। बड़ी टंकी वाले गीजर में पानी गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। अगर आप जल्दी-जल्दी नहाने के आदी हैं या ऑफिस भागना होता है तो इंस्टेंट हीटर ही आपके लिए सही रहेगा।
अगर आपके क्षेत्र में हार्ड वाटर आता है तो ये आपके गीजर की सेहत पर असर डाल सकता है। टंकी में जमा गंदगी और परत गीजर की गर्म करने की क्षमता कम कर देती है। ऐसे में ट्रिपल शील्ड टेक्नोलॉजी वाले गीजर फायदेमंद रहते हैं जो टंकी को जंग और नुकसान से बचाते हैं।
अगर आप किसी हाई-राइज अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको हाई प्रेशर बार वाले गीजर की जरूरत होगी। ये ज्यादा पानी के दबाव को संभाल सकते हैं और लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं।
आजकल बिजली के बिल सबकी चिंता बढ़ा देते हैं। इसलिए गीजर खरीदते समय उसकी एनर्जी रेटिंग जरूर देखें। 5-स्टार रेटिंग वाले मॉडल्स ज्यादा बिजली बचाते हैं और आपके बिल को कम करते हैं।
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बिना वारंटी के नहीं खरीदना चाहिए। अगर अचानक गीजर खराब हो जाए तो रिपेयर का खर्चा भारी पड़ सकता है। कीमत की बात करें तो इंस्टेंट गीजर 4,000 से 6,000 रुपये के बीच और स्टोरेज गीजर 7,000 से 11,000 रुपये तक मिल जाते हैं।
टेक्नोलॉजी के इस दौर में गीजर भी स्मार्ट हो गए हैं। अब आप अपने फोन या Wi-Fi से गीजर को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ मॉडल्स Alexa और Google Assistant से भी जुड़ते हैं यानी बस आपको बोलना है और पानी गर्म होने लग जाएगा।
