Geyser Buying Guide India: सर्दियों में नया गीजर खरीदने से पहले जरूर जानें ये 8 जरूरी बातें, वरना बाद में हो सकता है पछतावा

Geyser Buying Guide India: देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। दिन में भले ही धूप रहती है लेकिन सूरज ढलते ही ठंड का अहसास होने लगा है। धीरे-धीरे भयंकर ठंड पड़ने वाली है। इस मौसम में ठंडे पानी से नहाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। ऐसे में लोग गीजर खरीदते हैं। लेकिन सही गीजर का चुनाव करना बड़ा कंफ्यूजन भरा होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है गीजर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।