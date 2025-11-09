Airtel ने ग्राहकों को दिया झटका, बंद किया ये पॉपुलर प्लान, अब इतनी होगी सबसे सस्ते प्लान की कीमत

199 रुपये वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें यूजर्स को पूरे 28 दिन तक अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, 2GB डेटा और डेली 100 SMS की सुविधा मिलती है। डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 50 पैसे प्रति MB हो जाती है। इसके अलावा यूजर्स को इस प्लान में Wynk Music और Airtel Thanks ऐप के कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स का फायदा भी मिलता है।