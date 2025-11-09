Airtel ने ग्राहकों को दिया झटका, बंद किया ये पॉपुलर प्लान, अब इतनी होगी सबसे सस्ते प्लान की कीमत

Airtel Discontinues Rs 189 Plan (Image: Freepik)
Airtel Discontinues Rs 189 Plan: एयरटेल ने अपने ग्राहकों को एक और झटका दे दिया है। कंपनी ने अब अपने सबसे सस्ते अनलिमिटेड प्लान की कीमत बढ़ा दी है। पहले जहां यूजर्स को 189 रुपये में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का फायदा मिल जाता था, वहीं अब वही सुविधा पाने के लिए उन्हें कम से कम 199 रुपये खर्च करने होंगे।
दरअसल, एयरटेल ने अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो से 189 रुपये वाले ट्रूली अनलिमिटेड प्लान को चुपचाप हटा दिया है। कंपनी ने इस बदलाव की आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है लेकिन एयरटेल की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों से यह प्लान गायब हो गया है। अब अनलिमिटेड बेनिफिट्स पाने के लिए 199 रुपये वाला प्लान ही सबसे सस्ता विकल्प बचा है।
199 रुपये वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें यूजर्स को पूरे 28 दिन तक अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, 2GB डेटा और डेली 100 SMS की सुविधा मिलती है। डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 50 पैसे प्रति MB हो जाती है। इसके अलावा यूजर्स को इस प्लान में Wynk Music और Airtel Thanks ऐप के कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स का फायदा भी मिलता है।
यह प्लान 21 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता था और इसमें यूजर्स को 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS का बेनिफिट मिलता था। यह यूजर्स के बीच काफी पॉपुलर था लेकिन अब कंपनी ने इसे पूरी तरह हटा दिया है।
