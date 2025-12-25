Xiaomi 17 Ultra: अब iPhone से कंट्रोल होगा शाओमी का फोन, क्या Apple यूजर्स में सेंध लगाने की है तैयारी?

Xiaomi 17 Ultra Launched in China (Image: Xiaomi)
Xiaomi 17 Ultra Price: टेक की दुनिया में हमेशा से दो अलग-अलग खेमे रहे हैं। एक तरफ एप्पल (Apple) का अपना बंद और सुरक्षित इकोसिस्टम, और दूसरी तरफ एंड्रॉयड (Android) की खुली दुनिया। आमतौर पर ये दोनों एक-दूसरे से बात करना तो दूर, ठीक से कनेक्ट भी नहीं होते। लेकिन चीन की दिग्गज कंपनी शाओमी ने अपने नए फ्लैगशिप फोन 'Xiaomi 17 Ultra' के साथ इस दीवार में सेंध लगा दी है।
गुरुवार को चीन में लॉन्च हुए इस फोन की चर्चा इसके 200 मेगापिक्सल कैमरे से ज्यादा इसके एक खास फीचर को लेकर हो रही है। शाओमी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी उम्मीद कम ही लोगों को थी, एंड्रॉयड फोन का एपल डिवाइसेज के साथ सीधा कनेक्शन।
जी हां, आपने सही पढ़ा है। शाओमी का दावा है कि उनका नया '17 Ultra' एपल के इकोसिस्टम के साथ गहराई से जुड़ सकता है। आसान शब्दों में समझें तो आप अपने शाओमी फोन की स्क्रीन को सीधे अपने आईफोन (iPhone), आईपैड (iPad) या मैकबुक (Mac) पर देख सकेंगे।
सिर्फ स्क्रीन देखना ही नहीं, आप इसे कंट्रोल भी कर पाएंगे। यानी अगर आपका शाओमी फोन बैग में रखा है और आप आईपैड पर काम कर रहे हैं, तो आप आईपैड से ही शाओमी फोन के ऐप्स खोल सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, यहां तक कि खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। यह फीचर उन लोगों के लिए गेम-चेंजर हो सकता है जो प्राइमरी फोन के तौर पर आईफोन रखते हैं लेकिन एक एंड्रॉयड फोन भी साथ रखना चाहते हैं।
अगर लुक्स की बात करें, तो शाओमी ने इस बार अपनी पुरानी पहचान बदल दी है। पिछले कुछ सालों से आ रही मुड़ी हुई (Curved) स्क्रीन को हटाकर कंपनी ने एकदम सपाट (Flat) डिस्प्ले और फ्लैट फ्रेम का इस्तेमाल किया है। यह डिजाइन इसे पकड़ने में ज्यादा मजबूत और प्रीमियम फील देता है।
हैरानी की बात यह है कि फोन मात्र 8.29mm पतला है, लेकिन इसके अंदर 6800mAh की बड़ी बैटरी फिट कर दी गई है। आमतौर पर इतनी बड़ी बैटरी के साथ फोन ईंट जैसा भारी हो जाता है, लेकिन शाओमी ने इसे स्लिम रखकर इंजीनियरिंग का अच्छा नमूना पेश किया है। इसमें 90W की वायर्ड चार्जिंग और 50W की वायरलेस चार्जिंग भी है।
अल्ट्रा फोन है तो कैमरा तो दमदार होना ही था। इसमें पीछे की तरफ 1-इंच का मुख्य सेंसर लगा है। लेकिन असली खेल जूम का है। कंपनी ने इसमें 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया है। यानी दूर की चीजों को करीब लाने की जबरदस्त क्षमता। कंपनी ने एक नया Firework Mode (आतिशबाजी मोड) भी दिया है, जो रात में आतिशबाजी या तेज रोशनी वाली जगहों पर फोटो को बिगड़ने नहीं देगा।
फिलहाल Xiaomi 17 Ultra सिर्फ चीन में लॉन्च हुआ है। वहां इसकी शुरुआती कीमत 6,999 युआन रखी गई है। अगर इसे भारतीय मुद्रा में बदलें तो यह करीब 80,000 से 85,000 रुपये के बीच बैठता है (बिना टैक्स के)। भारत में यह कब लॉन्च होगा, इस पर कंपनी ने अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन इसके आईफोन कनेक्शन वाले फीचर ने बाजार में गर्मी जरूर बढ़ा दी है।
क्या यह फीचर वाकई काम का है या सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट, यह तो फोन के भारत आने और रिव्यू के बाद ही साफ हो पाएगा।
