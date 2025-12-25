Xiaomi 17 Ultra: अब iPhone से कंट्रोल होगा शाओमी का फोन, क्या Apple यूजर्स में सेंध लगाने की है तैयारी?

सिर्फ स्क्रीन देखना ही नहीं, आप इसे कंट्रोल भी कर पाएंगे। यानी अगर आपका शाओमी फोन बैग में रखा है और आप आईपैड पर काम कर रहे हैं, तो आप आईपैड से ही शाओमी फोन के ऐप्स खोल सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, यहां तक कि खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। यह फीचर उन लोगों के लिए गेम-चेंजर हो सकता है जो प्राइमरी फोन के तौर पर आईफोन रखते हैं लेकिन एक एंड्रॉयड फोन भी साथ रखना चाहते हैं।