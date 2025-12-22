22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

6 जनवरी को आ रहे हैं ये बजट स्मार्टफोन, Redmi Note 15 और Realme 16 Pro में होगी कांटे की टक्कर?

Upcoming Phones in January 2026: नया फोन लेने की सोच रहे हैं? 6 जनवरी तक रुक जाएं। आ रहे हैं Realme 16 Pro और Redmi Note 15, जानें आपके बजट और जरूरत के हिसाब से कौन सा फोन सही रहेगा?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 22, 2025

Upcoming Phones in January 2026

Upcoming Phones in January 2026 (Image: Realme)

Upcoming Phones in January 2026: साल 2025 अपने अंत के करीब है। नए साल का आगाज होने वाला है। ऐसे में स्मार्टफोन कंपनियां भी नए साल में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप नया फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि अभी थोड़ा रुक जाइए। दरअसल, 6 जनवरी को Realme और Redmi अपने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने की तैयारी में हैं। चलिए जानते हैं इन अपकमिंग स्मार्टफोन्स से जुड़ी डिटेल्स के बारे में।

Realme 16 Pro सीरीज की होगी एंट्री

सबसे पहले बात करते हैं Realme 16 Pro सीरीज की। अब तक हम रियलमी को उस ब्रांड के तौर पर जानते थे जो कम पैसे में बढ़िया काम चला देता था। लेकिन इस बार कंपनी ने अपना रास्ता बदल लिया है। 6 जनवरी को लॉन्च हो रही इस सीरीज में कंपनी ऐसे कैमरे ला रही है जो अब तक हम सिर्फ महंगे फ्लैगशिप फोन्स में देखते थे।

इसे आप कंपनी का प्रीमियम दांव कह सकते हैं। रियलमी इसमें 200 मेगापिक्सल का सैमसंग HP5 सेंसर दे रहा है। लेकिन असली जादू मेगापिक्सल में नहीं, जूम में है। कंपनी का दावा है कि इसमें ऐसा टेलीफोटो लेंस लगा है जो 3.5x ऑप्टिकल जूम देता है और डिजिटल तौर पर इसे 120 गुना (120x) तक खींचा जा सकता है। यानी अब दूर बैठकर भी आप एकदम साफ फोटो खींच पाएंगे।

सिर्फ यही नहीं, वीडियो बनाने के शौकीनों के लिए फ्रंट और रियर, दोनों तरफ के कैमरों में 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। फोटोज में रंग नेचुरल दिखें, इसके लिए उन्होंने एक खास ‘LumaColor’ सिस्टम भी तैयार किया है।

लेकिन, जेब ढीली करनी पड़ेगी...

जाहिर सी बात है, जब फीचर्स इतने तगड़े होंगे, तो दाम भी बढ़ेंगे। जानकारों का कहना है कि जो रियलमी पहले 20 हजार की रेंज में राजा था, अब वह 30,000 से 35,000 रुपये के क्लब में एंट्री मार रहा है। अब सवाल यह है कि क्या रियलमी के पुराने फैंस इतनी कीमत चुकाने को तैयार होंगे?

Redmi Note 15: रेडमी का मास्टरस्ट्रोक

वहीं दूसरी तरफ, रेडमी ने अपनी पुरानी रणनीति नहीं छोड़ी है। खबरें हैं कि उसी दिन यानी 6 जनवरी को Redmi Note 15 सीरीज भी दस्तक दे सकती है। रेडमी को पता है कि भारत में आज भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो फोन पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता है।

लीक्स की मानें तो रेडमी नोट 15 के बेस मॉडल में 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। सबसे अच्छी बात इसकी कीमत होगी, जो 15,000 से 25,000 रुपये के बीच रहने का अनुमान है।

अगर रियलमी महंगा होकर अपनी जगह खाली करता है, तो रेडमी उस खाली जगह को भरकर बाजी मार ले जाएगा।

तो इंतजार किसका करें?

पिक्चर अभी बाकी है। जनवरी का महीना सिर्फ इन्हीं दो फोन्स तक सीमित नहीं रहने वाला। महीने के आखिर में विवो (Vivo) भी अपना X200T लेकर आ रहा है, और अगर आपका बजट बहुत ज्यादा है, तो फरवरी में सैमसंग की गैलेक्सी S26 सीरीज का इंतजार करना समझदारी होगी।

ये भी पढ़ें

AI Voice Scam: “पापा, मुझे बचा लो…” फोन पर बेटी की रोती हुई आवाज असली है या AI का धोखा? 10 सेकंड में ऐसे पहचानें सच
टेक्नोलॉजी
AI Voice Scam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

22 Dec 2025 04:17 pm

Hindi News / Technology / 6 जनवरी को आ रहे हैं ये बजट स्मार्टफोन, Redmi Note 15 और Realme 16 Pro में होगी कांटे की टक्कर?

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

itel Vista Tab 30: 12 हजार से कम में आया कॉलिंग वाला टैबलेट, कंपनी साथ में फ्री दे रही 2000 रुपये का गिफ्ट

itel Vista Tab 30 Launched
टेक्नोलॉजी

Electric Blanket: ठंडी रजाई को मिनटों में गर्म करने वाला ये गैजेट बन सकता है ‘मौत’ का कारण, सोने से पहले जरूर करें ये काम

Electric Blanket Safety Tips
टेक्नोलॉजी

AI Voice Scam: “पापा, मुझे बचा लो…” फोन पर बेटी की रोती हुई आवाज असली है या AI का धोखा? 10 सेकंड में ऐसे पहचानें सच

AI Voice Scam
टेक्नोलॉजी

WhatsApp GhostPairing Scam: न पासवर्ड चाहिए, न OTP… सिर्फ एक क्लिक और आपकी प्राइवेट बातें पहुंच जाएंगी हैकर्स के पास

WhatsApp GhostPairing Scam
टेक्नोलॉजी

PVC Ration Card: अब पुराने कागज वाले राशन कार्ड का झंझट खत्म! घर बैठे मोबाइल बनाएं प्लास्टिक कार्ड, ये है तरीका

PVC Ration Card
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.