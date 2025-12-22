6 जनवरी को आ रहे हैं ये बजट स्मार्टफोन, Redmi Note 15 और Realme 16 Pro में होगी कांटे की टक्कर?

Upcoming Phones in January 2026 (Image: Realme)
Upcoming Phones in January 2026: साल 2025 अपने अंत के करीब है। नए साल का आगाज होने वाला है। ऐसे में स्मार्टफोन कंपनियां भी नए साल में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप नया फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि अभी थोड़ा रुक जाइए। दरअसल, 6 जनवरी को Realme और Redmi अपने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने की तैयारी में हैं। चलिए जानते हैं इन अपकमिंग स्मार्टफोन्स से जुड़ी डिटेल्स के बारे में।
सबसे पहले बात करते हैं Realme 16 Pro सीरीज की। अब तक हम रियलमी को उस ब्रांड के तौर पर जानते थे जो कम पैसे में बढ़िया काम चला देता था। लेकिन इस बार कंपनी ने अपना रास्ता बदल लिया है। 6 जनवरी को लॉन्च हो रही इस सीरीज में कंपनी ऐसे कैमरे ला रही है जो अब तक हम सिर्फ महंगे फ्लैगशिप फोन्स में देखते थे।
इसे आप कंपनी का प्रीमियम दांव कह सकते हैं। रियलमी इसमें 200 मेगापिक्सल का सैमसंग HP5 सेंसर दे रहा है। लेकिन असली जादू मेगापिक्सल में नहीं, जूम में है। कंपनी का दावा है कि इसमें ऐसा टेलीफोटो लेंस लगा है जो 3.5x ऑप्टिकल जूम देता है और डिजिटल तौर पर इसे 120 गुना (120x) तक खींचा जा सकता है। यानी अब दूर बैठकर भी आप एकदम साफ फोटो खींच पाएंगे।
सिर्फ यही नहीं, वीडियो बनाने के शौकीनों के लिए फ्रंट और रियर, दोनों तरफ के कैमरों में 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। फोटोज में रंग नेचुरल दिखें, इसके लिए उन्होंने एक खास ‘LumaColor’ सिस्टम भी तैयार किया है।
जाहिर सी बात है, जब फीचर्स इतने तगड़े होंगे, तो दाम भी बढ़ेंगे। जानकारों का कहना है कि जो रियलमी पहले 20 हजार की रेंज में राजा था, अब वह 30,000 से 35,000 रुपये के क्लब में एंट्री मार रहा है। अब सवाल यह है कि क्या रियलमी के पुराने फैंस इतनी कीमत चुकाने को तैयार होंगे?
वहीं दूसरी तरफ, रेडमी ने अपनी पुरानी रणनीति नहीं छोड़ी है। खबरें हैं कि उसी दिन यानी 6 जनवरी को Redmi Note 15 सीरीज भी दस्तक दे सकती है। रेडमी को पता है कि भारत में आज भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो फोन पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता है।
लीक्स की मानें तो रेडमी नोट 15 के बेस मॉडल में 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। सबसे अच्छी बात इसकी कीमत होगी, जो 15,000 से 25,000 रुपये के बीच रहने का अनुमान है।
अगर रियलमी महंगा होकर अपनी जगह खाली करता है, तो रेडमी उस खाली जगह को भरकर बाजी मार ले जाएगा।
पिक्चर अभी बाकी है। जनवरी का महीना सिर्फ इन्हीं दो फोन्स तक सीमित नहीं रहने वाला। महीने के आखिर में विवो (Vivo) भी अपना X200T लेकर आ रहा है, और अगर आपका बजट बहुत ज्यादा है, तो फरवरी में सैमसंग की गैलेक्सी S26 सीरीज का इंतजार करना समझदारी होगी।
