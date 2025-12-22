6 जनवरी को आ रहे हैं ये बजट स्मार्टफोन, Redmi Note 15 और Realme 16 Pro में होगी कांटे की टक्कर?

Upcoming Phones in January 2026: साल 2025 अपने अंत के करीब है। नए साल का आगाज होने वाला है। ऐसे में स्मार्टफोन कंपनियां भी नए साल में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप नया फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि अभी थोड़ा रुक जाइए। दरअसल, 6 जनवरी को Realme और Redmi अपने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने की तैयारी में हैं। चलिए जानते हैं इन अपकमिंग स्मार्टफोन्स से जुड़ी डिटेल्स के बारे में।