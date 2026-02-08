Safer Internet Day 2026: सिर्फ ‘ना’ कहने से नहीं चलेगा काम, फोन में ऑन करें ये सेटिंग्स, बच्चों से दूर रहेगा अडल्ट कंटेंट

Safer Internet Day 2026: हर साल 10 फरवरी को Safer Internet Day मनाया जाता है, ताकि इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। आज जब बच्चों की पढ़ाई मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट पर निर्भर हो चुकी है, तब यह दिन पैरंट्स के लिए और भी अहम हो जाता है। ऑनलाइन क्लास, होमवर्क और मनोरंजन के बीच बच्चे कब और कैसे अडल्ट या आपत्तिजनक कॉन्टेंट तक पहुंच जाते हैं, इसका अंदाजा कई बार घरवालों को भी नहीं लग पाता। ऐसे में सिर्फ मना करना काफी नहीं होता, बल्कि सही जानकारी और सही उपाय जरूरी हो जाते हैं।