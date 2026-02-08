8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड को दें स्मार्ट सरप्राइज, 1000 रुपये से कम में मिल जाएंगे ये 6 काम के गैजेट्स

Valentine Day Gift Ideas Under 1000: वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड को देने के लिए 1000 रुपये से कम में मिलने वाले स्मार्ट और काम के गिफ्ट आइडियाज। बजट में खास तोहफों की पूरी लिस्ट देखें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 08, 2026

Valentine Day Gift Ideas Under 1000

Valentine Day Gift Ideas Under 1000 (Image: Freepik)

Valentine Day Gift Ideas Under 1000: वैलेंटाइन डे करीब आते ही सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए जो खास भी लगे और जेब पर भारी भी न पड़े। हर बार महंगे गिफ्ट जरूरी नहीं होते। कई बार छोटे, काम के और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स ज्यादा खुशी दे जाते हैं। अगर आपका बजट 1000 रुपये के आसपास है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आजकल मार्केट में कई ऐसे टेक गैजेट्स मौजूद हैं, जो सस्ते होने के साथ-साथ काफी उपयोगी भी हैं।

यहां हम आपको ऐसे ही 6 गैजेट्स के बारे में बाटेंगे जो वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड के लिए अच्छे गिफ्ट ऑप्शन बन सकते हैं।

बजट स्मार्टवॉच

अगर आपकी पार्टनर फिटनेस को लेकर थोड़ी भी सजग है, तो बेसिक स्मार्टवॉच एक अच्छा विकल्प हो सकती है। कम बजट वाली स्मार्टवॉच में आजकल स्टेप काउंट, हार्ट रेट ट्रैकिंग और कॉल या मैसेज नोटिफिकेशन जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। हल्की और कलरफुल डिजाइन की वजह से ये रोज पहनने में भी अच्छी लगती हैं। कम कीमत में यह एक प्रैक्टिकल और मॉडर्न गिफ्ट माना जाता है।

पावर बैंक

फोन की बैटरी जल्दी खत्म होना आजकल आम बात है। ऐसे में पावर बैंक हमेशा काम आता है। 1000 रुपये से कम में 10000mAh तक की क्षमता वाले पावर बैंक आसानी से मिल जाते हैं, जो एक से ज्यादा बार फोन चार्ज कर सकते हैं। कॉलेज, ऑफिस या ट्रैवल के दौरान यह काफी उपयोगी साबित होता है। छोटा और हल्का होने की वजह से इसे बैग में रखना भी आसान है।

मिनी ब्लूटूथ स्पीकर

अगर आपकी गर्लफ्रेंड को गाने सुनना पसंद है, तो मिनी ब्लूटूथ स्पीकर अच्छा सरप्राइज बन सकता है। छोटे साइज के बावजूद ये स्पीकर अच्छी साउंड क्वालिटी देते हैं और फोन से आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। कई मॉडल्स में RGB लाइट और वाटर रेजिस्टेंट डिजाइन भी मिलता है, जिससे यह और मजेदार हो जाता है।

स्टाइलिश ईयरफोन

ईयरफोन ऐसा गैजेट है, जिसकी जरूरत लगभग हर दिन पड़ती है। कॉल करना हो या म्यूजिक सुनना, यह हमेशा काम आता है। बजट रेंज में अच्छे साउंड और क्लियर वॉयस वाले ईयरफोन मिल जाते हैं। आजकल स्टाइलिश डिजाइन और अलग-अलग कलर ऑप्शन भी मौजूद हैं, जो इस गिफ्ट को और खास बना देते हैं।

LED सेल्फी रिंग लाइट

अगर आपकी पार्टनर को सेल्फी लेना या सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाना पसंद है, तो LED सेल्फी रिंग लाइट एक बढ़िया ऑप्शन है। यह मोबाइल पर आसानी से लग जाती है और फोटो या वीडियो के दौरान बेहतर रोशनी देती है। इसमें अलग-अलग ब्राइटनेस मोड मिलते हैं, जिससे हर तरह की लाइटिंग में अच्छी तस्वीर ली जा सकती है।

Mini Desk Fan: गर्मी में कूल सरप्राइज

एक छोटा-सा पोर्टेबल डेस्क फैन, जो फोन या पॉवर बैंक से USB में जुड़कर चलता है, गर्मियों में खूब पसंद आता है। यह प्रैक्टिकल भी है और क्यूट सा गिफ्ट भी बनता है।

ये भी पढ़ें

महंगे ईयरबड्स से बेहतर हैं तार वाले ईयरफोन? ये 5 कारण जानकर आप भी बदल लेंगे अपनी पसंद
टेक्नोलॉजी
Wired vs Wireless Earphones

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

08 Feb 2026 12:18 pm

Hindi News / Technology / वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड को दें स्मार्ट सरप्राइज, 1000 रुपये से कम में मिल जाएंगे ये 6 काम के गैजेट्स

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

खेत की बीमारी हो या कानून की उलझन… हर समस्या सुलझाएगा भारत जेनएआई? 22 भारतीय भाषाओं में करेगा बात

Bharat Gen AI
टेक्नोलॉजी

New Phone Data Transfer: नया मोबाइल लेते ही सबसे पहले करें ये काम, वरना सालों का डेटा हो सकता है गायब

New Phone Data Transfer
टेक्नोलॉजी

आपके फोन नंबर्स की लिस्ट चुरा सकता है Arsink Malware, इस खतरे से Android यूजर्स रहें सावधान

Android Malware Warning
टेक्नोलॉजी

कान में ईयरबड्स फटे, महिला की सुनने की क्षमता गई, क्या आप भी कर रहे हैं ये गलती?

Earbuds Blast in Ear
टेक्नोलॉजी

डिजिटल फ्रॉड पर RBI की बड़ी राहत, पीड़ितों को मिलेगा 25,000 रुपये तक मुआवजा

RBI Digital Fraud Compensation
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.