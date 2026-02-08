वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड को दें स्मार्ट सरप्राइज, 1000 रुपये से कम में मिल जाएंगे ये 6 काम के गैजेट्स

Valentine Day Gift Ideas Under 1000 (Image: Freepik)
Valentine Day Gift Ideas Under 1000: वैलेंटाइन डे करीब आते ही सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए जो खास भी लगे और जेब पर भारी भी न पड़े। हर बार महंगे गिफ्ट जरूरी नहीं होते। कई बार छोटे, काम के और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स ज्यादा खुशी दे जाते हैं। अगर आपका बजट 1000 रुपये के आसपास है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आजकल मार्केट में कई ऐसे टेक गैजेट्स मौजूद हैं, जो सस्ते होने के साथ-साथ काफी उपयोगी भी हैं।
यहां हम आपको ऐसे ही 6 गैजेट्स के बारे में बाटेंगे जो वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड के लिए अच्छे गिफ्ट ऑप्शन बन सकते हैं।
अगर आपकी पार्टनर फिटनेस को लेकर थोड़ी भी सजग है, तो बेसिक स्मार्टवॉच एक अच्छा विकल्प हो सकती है। कम बजट वाली स्मार्टवॉच में आजकल स्टेप काउंट, हार्ट रेट ट्रैकिंग और कॉल या मैसेज नोटिफिकेशन जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। हल्की और कलरफुल डिजाइन की वजह से ये रोज पहनने में भी अच्छी लगती हैं। कम कीमत में यह एक प्रैक्टिकल और मॉडर्न गिफ्ट माना जाता है।
फोन की बैटरी जल्दी खत्म होना आजकल आम बात है। ऐसे में पावर बैंक हमेशा काम आता है। 1000 रुपये से कम में 10000mAh तक की क्षमता वाले पावर बैंक आसानी से मिल जाते हैं, जो एक से ज्यादा बार फोन चार्ज कर सकते हैं। कॉलेज, ऑफिस या ट्रैवल के दौरान यह काफी उपयोगी साबित होता है। छोटा और हल्का होने की वजह से इसे बैग में रखना भी आसान है।
अगर आपकी गर्लफ्रेंड को गाने सुनना पसंद है, तो मिनी ब्लूटूथ स्पीकर अच्छा सरप्राइज बन सकता है। छोटे साइज के बावजूद ये स्पीकर अच्छी साउंड क्वालिटी देते हैं और फोन से आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। कई मॉडल्स में RGB लाइट और वाटर रेजिस्टेंट डिजाइन भी मिलता है, जिससे यह और मजेदार हो जाता है।
ईयरफोन ऐसा गैजेट है, जिसकी जरूरत लगभग हर दिन पड़ती है। कॉल करना हो या म्यूजिक सुनना, यह हमेशा काम आता है। बजट रेंज में अच्छे साउंड और क्लियर वॉयस वाले ईयरफोन मिल जाते हैं। आजकल स्टाइलिश डिजाइन और अलग-अलग कलर ऑप्शन भी मौजूद हैं, जो इस गिफ्ट को और खास बना देते हैं।
अगर आपकी पार्टनर को सेल्फी लेना या सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाना पसंद है, तो LED सेल्फी रिंग लाइट एक बढ़िया ऑप्शन है। यह मोबाइल पर आसानी से लग जाती है और फोटो या वीडियो के दौरान बेहतर रोशनी देती है। इसमें अलग-अलग ब्राइटनेस मोड मिलते हैं, जिससे हर तरह की लाइटिंग में अच्छी तस्वीर ली जा सकती है।
एक छोटा-सा पोर्टेबल डेस्क फैन, जो फोन या पॉवर बैंक से USB में जुड़कर चलता है, गर्मियों में खूब पसंद आता है। यह प्रैक्टिकल भी है और क्यूट सा गिफ्ट भी बनता है।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग