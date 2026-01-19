महंगे ईयरबड्स से बेहतर हैं तार वाले ईयरफोन? ये 5 कारण जानकर आप भी बदल लेंगे अपनी पसंद

Wired vs Wireless Earphones: आज के दौर में जहां देखो वहां लोग कानों में छोटे-छोटे सफेद बड्स लगाए घूमते हैं। वायरलेस का जमाना है, तो अब तार वाले ईयरफोन्स को लोग पुराने जमाने की चीज या डाउनग्रेड समझने लगे हैं। लेकिन क्या वाकई Wireless Earphones हमेशा बेहतर होता है? हाल ही में एक बड़ा ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। वो लोग जो महंगे AirPods या प्रीमियम वायरलेस बड्स इस्तेमाल कर रहे थे, अब वापस अपनी जेब से उलझे हुए तार वाले ईयरफोन निकाल रहे हैं।