Wireless Earbuds: क्या ब्लूटूथ ईयरबड्स यूज करना सच में है खतरनाक?

Wireless Earbuds: आजकल लगभग हर सख्स के कान में ब्लूटूथ ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। चाहे म्यूजिक सुनना हो, ऑनलाइन क्लास लेनी हो या ऑफिस की मीटिंग में शामिल होना हो, ईयरबड्स लगभग सभी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन कई बार मन में सवाल आता है कि क्या इनका इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? क्या रेडिएशन से कोई बीमारी हो सकती है? आइए आसान भाषा में समझते हैं कि असली खतरा क्या है और सुरक्षित तरीके से इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।