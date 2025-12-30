Fact Check: क्या 1 जनवरी से बदल जाएंगे UPI के नियम, पैन कार्ड और पेमेंट ऐप्स को लेकर क्या है अपडेट?

सच (Inactive UPI ID Deactivation Rules in Hindi): यह नियम आधा सच है और आधा झूठ। लोग कह रहे हैं कि जल्दी से 10 रुपये भेज लो वरना आईडी डिलीट हो जाएगी। जबकि सच्चाई ये है कि यह नियम नया नहीं है, इसे 2023 में ही लाया गया था। इसका मकसद उन लोगों की आईडी बंद करना था जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर ही बदल लिया है। सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि पुराने नंबर वाली आईडी बंद हो ताकि नया नंबर लेने वाले को दिक्कत न आए।