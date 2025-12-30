30 दिसंबर 2025,

टेक्नोलॉजी

महंगे रिचार्ज के बीच ‘संजीवनी’ है ये ट्रिक… महज 44 रुपये में साल भर चालू रहेगा Jio सिम

Jio Cheapest Plan for Validity: महंगे रिचार्ज से परेशान? जानें Jio की वो 'सीक्रेट ट्रिक' जिससे सिर्फ 44 रुपये में साल भर एक्टिव रहेगा सिम। इनकमिंग और OTP के लिए बेस्ट जुगाड़।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 30, 2025

Jio Cheapest Plan for Validity

Jio Cheapest Plan for Validity (Image: Gemini)

Jio Cheapest Plan for Validity: सच कहिए, आजकल मोबाइल रिचार्ज कराना किसी बड़े खर्चे से कम नहीं लगता, है न? खासकर अगर आपकी जेब में दो सिम कार्ड हैं। एक तो वो जिसे आप दिन-रात इस्तेमाल करते हैं, कॉलिंग और डेटा के लिए। लेकिन असली सिरदर्द वो दूसरा नंबर है, जिसे आपने सिर्फ इसलिए जिंदा रखा हुआ है क्योंकि वो बैंक, आधार कार्ड या ऑफिस में दिया हुआ है।

उस नंबर से आप न तो किसी को फोन करते हैं, न ही इंटरनेट चलाते हैं। बस, ओटीपी (OTP) आता रहे और इनकमिंग कॉल बंद न हो, इसी चक्कर में हर महीने 150-200 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ता है। यानी जिस सिम का इस्तेमाल जीरो है, उस पर साल का 2-3 हजार रुपये का फालतू खर्च होता है।

लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस फालतू खर्चे को आप सिर्फ 44 रुपये सालाना में निपटा सकते हैं, तो? जी हां, चौंकिए मत। रिलायंस जियो के सिस्टम में एक ऐसा रास्ता (लूपहोल कह लीजिए या जुगाड़) मौजूद है, जिससे आप एक कप चाय की कीमत में अपना सिम साल भर एक्टिव रख सकते हैं। आइए, आपको इसका पूरा गणित समझाते हैं।

Jio 11 Rupees Plan Details: आखिर क्या है ये 44 रुपये वाला फॉर्मूला?

सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि यह जियो का कोई ऑफिशियल प्लान नहीं है जिसे आप ऐप में जाकर ढूंढें। यह एक स्मार्ट ट्रिक है।

भारत में अगर किसी प्रीपेड नंबर पर 90 दिनों तक कोई एक्टिविटी (रिचार्ज या इस्तेमाल) न हो, तो कंपनी उस नंबर को बंद कर सकती है। बस, हमें इसी नियम का तोड़ निकालना है।

जियो के पास एक 11 रुपये का छोटा डेटा वाउचर है। इसमें आपको 1 घंटे के लिए हाई-स्पीड डेटा मिलता है। मजे की बात यह है कि यह वाउचर बिना किसी बड़े बेस प्लान के भी काम कर जाता है।

Jio SIM Chalu Rakhne Ke Liye Sabse Sasta Recharge: आपको बस ये करना है…

इंतजार करें: अपने एक्स्ट्रा सिम को वैसे ही पड़ा रहने दें। जब लगे कि पिछला रिचार्ज खत्म हुए करीब 85-89 दिन हो गए हैं (यानी 90 दिन पूरे होने वाले हैं), तो सतर्क हो जाएं।

छोटा रिचार्ज: ठीक 90 दिन पूरे होने से पहले अपने नंबर पर 11 रुपये वाला वाउचर रिचार्ज कर लें।

इस्तेमाल जरूरी है: रिचार्ज होते ही थोड़ा नेट ऑन करें, कुछ केबी (KB) डेटा खर्च करें। इससे जियो के सिस्टम में यह सिग्नल चला जाएगा कि यह नंबर एक्टिव है और इसे कोई इंसान इस्तेमाल कर रहा है।

रिपीट करें: बस, अब आप अगले 90 दिनों के लिए सेफ हैं। साल में आपको यह काम 4 बार करना होगा।

हिसाब लगाएं तो: 11 रुपये x 4 बार = 44 रुपये। बस इतना ही खर्च आएगा।

ये ट्रिक किनके काम आएगी?

यह तरीका हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको उस नंबर से अपने दोस्तों को कॉल करनी है या रोज वीडियो देखने हैं, तो यह आपके काम का नहीं है।

  • यह जुगाड़ सिर्फ उनके लिए है जो, अपना पुराना नंबर बंद नहीं होने देना चाहते।
  • सिर्फ इनकमिंग कॉल और SMS/OTP रिसीव करना चाहते हैं।
  • महंगे रिचार्ज से परेशान होकर सिम तोड़ने की सोच रहे थे।

एक छोटी सी सलाह

देखिए, कंपनियों को जब भी पता चलता है कि लोग किसी प्लान का ऐसे फायदा उठा रहे हैं, तो वे नियम बदल देती हैं। हो सकता है कल को जियो यह नियम बना दे कि 11 रुपये का रिचार्ज तभी होगा जब कोई बेस प्लान एक्टिव हो। इसलिए, जब तक यह ट्रिक काम कर रही है, तब तक तो आप अपने पैसे बचा ही सकते हैं। लेकिन हां, रिचार्ज करने की तारीख याद रखिएगा, वरना 90 दिन की समयसीमा चूक गए तो नंबर हाथ से निकल सकता है।

