Oppo Reno 15 Pro Mini: क्या 60 हजार रुपये होगी कीमत? लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशन्स और प्राइस का दावा

Oppo Reno 15 Pro Mini Price in India: स्मार्टफोन बाजार में मिनी (Mini) मॉडल्स का अपना एक अलग फैन बेस है। अक्सर लोग मिनी का मतलब छोटा और सस्ता समझते हैं। लेकिन चीनी स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो (Oppo) शायद इस परिभाषा को बदलने के मूड में है। कंपनी जल्द ही भारत में अपनी Reno 15 सीरीज लॉन्च करने वाली है। खबरों का बाजार गर्म है कि इस बार सीरीज में एक नया सदस्य Oppo Reno 15 Pro Mini जुड़ेगा।