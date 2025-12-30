30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Oppo Reno 15 Pro Mini: क्या 60 हजार रुपये होगी कीमत? लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशन्स और प्राइस का दावा

Oppo Reno 15 Pro Mini Price: लॉन्च से पहले लीक हुई कीमत, 59,999 रुपये हो सकता है दाम। जानिए ओप्पो के इस नए कॉम्पैक्ट फोन में क्या होगा खास?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 30, 2025

Oppo Reno 15 Pro Mini Price in India

Oppo Reno 15 Pro Mini Price in India (Image: Oppo)

Oppo Reno 15 Pro Mini Price in India: स्मार्टफोन बाजार में मिनी (Mini) मॉडल्स का अपना एक अलग फैन बेस है। अक्सर लोग मिनी का मतलब छोटा और सस्ता समझते हैं। लेकिन चीनी स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो (Oppo) शायद इस परिभाषा को बदलने के मूड में है। कंपनी जल्द ही भारत में अपनी Reno 15 सीरीज लॉन्च करने वाली है। खबरों का बाजार गर्म है कि इस बार सीरीज में एक नया सदस्य Oppo Reno 15 Pro Mini जुड़ेगा।

लॉन्च से पहले ही इस फोन की कीमत और फीचर्स इंटरनेट पर लीक हो गए हैं। अगर इन दावों में सच्चाई है, तो इस छोटे फोन के लिए आपको अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ सकती है।

Oppo Reno 15 Pro Mini Leaks: 60 हजार रुपये का 'मिनी' फोन?

आमतौर पर रेनो सीरीज को मिड-रेंज (30-40 हजार) के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार मामला अलग लग रहा है। टेक टिप्सटर अभिषेक यादव के मुताबिक, ओप्पो के इस नए मिनी मॉडल की कीमत 59,999 रुपये के आसपास हो सकती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि फोन का बॉक्स प्राइस (MRP) 64,999 रुपये हो सकता है, जो डिस्काउंट और ऑफर्स के बाद 60 हजार रुपये तक बिकेगा। यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि पिछले साल आया Reno 14 का टॉप मॉडल भी इससे करीब 10,000 रुपये सस्ता था।

Oppo Reno 15 Pro Mini Specs: छोटा पैकेट, लेकिन फीचर्स 'प्रो' वाले

अब सवाल यह है कि आखिर ओप्पो इस फोन के इतने पैसे क्यों मांग रहा है? लीक हुई स्पेसिफिकेशन्स पर नजर डालें तो कंपनी ने साइज कम किया है, लेकिन पावर नहीं।

बैटरी: सबसे बड़ी हैरानी इसकी बैटरी को लेकर है। कहा जा रहा है कि इतने कॉम्पैक्ट (6.32 इंच स्क्रीन) और पतले फोन में ओप्पो 6,200mAh की बड़ी बैटरी देने जा रहा है। आमतौर पर छोटे फोन्स में बैटरी हमेशा कम ही मिलती है, लेकिन यहां ओप्पो ने बाजी मार ली है।

कैमरा: फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होने का दावा किया गया है। साथ ही 50MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस भी हो सकता है। यानी जूम और वाइड एंगल, दोनों में क्वालिटी से समझौता नहीं होगा।

डिजाइन और परफॉर्मेंस: लीक्स की मानें तो फोन में मीडियाटेक का दमदार Dimensity 8450 प्रोसेसर और 12GB रैम मिल सकती है। डिजाइन के मामले में यह फोन काफी स्लीक होगा - महज 7.99mm पतला और वजन 187 ग्राम। साथ ही, इसे पानी और धूल से बचाने के लिए IP69 जैसी तगड़ी रेटिंग मिलने की भी उम्मीद है।

फिलहाल ये सारी जानकारियां लीक्स और अनुमानों पर आधारित हैं। ओप्पो ने अभी आधिकारिक तौर पर कीमत का खुलासा नहीं किया है। लेकिन अगर वाकई यह फोन 60 हजार की रेंज में आता है, तो इसे बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस कीमत पर पहले से ही कई फ्लैगशिप फोन मौजूद हैं।

नोट: इस खबर में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और लीक्स पर आधारित है। फोन की सही कीमत और फीचर्स लॉन्च के बाद ही स्पष्ट होंगे।

ये भी पढ़ें

AI in Healthcare Risks: AI की गलती से मरीज की मौत हुई तो जेल कौन जाएगा? डॉक्टर, अस्पताल या सॉफ्टवेयर कंपनी?
टेक्नोलॉजी
AI in Healthcare Risks

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

30 Dec 2025 09:50 am

Hindi News / Technology / Oppo Reno 15 Pro Mini: क्या 60 हजार रुपये होगी कीमत? लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशन्स और प्राइस का दावा

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

फिंगरप्रिंट मैचिंग का तरीका बदलेगा AI: फॉरेंसिक साइंस में बड़ी क्रांति, 99.99% सटीकता के साथ पकड़े जाएंगे मुजरिम?

AI Fingerprint Study
टेक्नोलॉजी

iPhone 15 Price Cut India: 4 जनवरी को खत्म हो जाएगी सेल, 45,990 रुपये में iPhone और मैकबुक पर भारी छूट

iPhone 15 Price Cut India
टेक्नोलॉजी

AI in Healthcare Risks: AI की गलती से मरीज की मौत हुई तो जेल कौन जाएगा? डॉक्टर, अस्पताल या सॉफ्टवेयर कंपनी?

AI in Healthcare Risks
टेक्नोलॉजी

Rajasthan High Court Decision: अब फ्रीज नहीं होगा पूरा बैंक अकाउंट, राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस की मनमानी पर लगाई रोक

Rajasthan High Court Bank Freeze Order
टेक्नोलॉजी

APK Scams: क्या आप भी करते हैं फ्री एप डाउनलोड? ये एक गलती मिनटों में खाली कर सकती है आपका बैंक अकाउंट

APK File Kya Hoti Hai
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.