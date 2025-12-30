Oppo Reno 15 Pro Mini: क्या 60 हजार रुपये होगी कीमत? लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशन्स और प्राइस का दावा

Oppo Reno 15 Pro Mini Price in India (Image: Oppo)
Oppo Reno 15 Pro Mini Price in India: स्मार्टफोन बाजार में मिनी (Mini) मॉडल्स का अपना एक अलग फैन बेस है। अक्सर लोग मिनी का मतलब छोटा और सस्ता समझते हैं। लेकिन चीनी स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो (Oppo) शायद इस परिभाषा को बदलने के मूड में है। कंपनी जल्द ही भारत में अपनी Reno 15 सीरीज लॉन्च करने वाली है। खबरों का बाजार गर्म है कि इस बार सीरीज में एक नया सदस्य Oppo Reno 15 Pro Mini जुड़ेगा।
लॉन्च से पहले ही इस फोन की कीमत और फीचर्स इंटरनेट पर लीक हो गए हैं। अगर इन दावों में सच्चाई है, तो इस छोटे फोन के लिए आपको अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ सकती है।
आमतौर पर रेनो सीरीज को मिड-रेंज (30-40 हजार) के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार मामला अलग लग रहा है। टेक टिप्सटर अभिषेक यादव के मुताबिक, ओप्पो के इस नए मिनी मॉडल की कीमत 59,999 रुपये के आसपास हो सकती है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि फोन का बॉक्स प्राइस (MRP) 64,999 रुपये हो सकता है, जो डिस्काउंट और ऑफर्स के बाद 60 हजार रुपये तक बिकेगा। यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि पिछले साल आया Reno 14 का टॉप मॉडल भी इससे करीब 10,000 रुपये सस्ता था।
अब सवाल यह है कि आखिर ओप्पो इस फोन के इतने पैसे क्यों मांग रहा है? लीक हुई स्पेसिफिकेशन्स पर नजर डालें तो कंपनी ने साइज कम किया है, लेकिन पावर नहीं।
बैटरी: सबसे बड़ी हैरानी इसकी बैटरी को लेकर है। कहा जा रहा है कि इतने कॉम्पैक्ट (6.32 इंच स्क्रीन) और पतले फोन में ओप्पो 6,200mAh की बड़ी बैटरी देने जा रहा है। आमतौर पर छोटे फोन्स में बैटरी हमेशा कम ही मिलती है, लेकिन यहां ओप्पो ने बाजी मार ली है।
कैमरा: फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होने का दावा किया गया है। साथ ही 50MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस भी हो सकता है। यानी जूम और वाइड एंगल, दोनों में क्वालिटी से समझौता नहीं होगा।
डिजाइन और परफॉर्मेंस: लीक्स की मानें तो फोन में मीडियाटेक का दमदार Dimensity 8450 प्रोसेसर और 12GB रैम मिल सकती है। डिजाइन के मामले में यह फोन काफी स्लीक होगा - महज 7.99mm पतला और वजन 187 ग्राम। साथ ही, इसे पानी और धूल से बचाने के लिए IP69 जैसी तगड़ी रेटिंग मिलने की भी उम्मीद है।
फिलहाल ये सारी जानकारियां लीक्स और अनुमानों पर आधारित हैं। ओप्पो ने अभी आधिकारिक तौर पर कीमत का खुलासा नहीं किया है। लेकिन अगर वाकई यह फोन 60 हजार की रेंज में आता है, तो इसे बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस कीमत पर पहले से ही कई फ्लैगशिप फोन मौजूद हैं।
नोट: इस खबर में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और लीक्स पर आधारित है। फोन की सही कीमत और फीचर्स लॉन्च के बाद ही स्पष्ट होंगे।
