AI in Healthcare Risks: AI की गलती से मरीज की मौत हुई तो जेल कौन जाएगा? डॉक्टर, अस्पताल या सॉफ्टवेयर कंपनी?

एक बड़ा सवाल जो अभी तक हवा में लटका है अगर एआई की गलती से मरीज की जान चली जाए, तो जेल कौन जाएगा? डॉक्टर? अस्पताल? या वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी? अभी तक इसके नियम पूरी तरह साफ नहीं हैं। अनुमान है कि 2030 तक एआई का बाजार 187 अरब डॉलर का हो जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होगी, इस पर चुप्पी है। अगर डॉक्टर पूरी तरह मशीन पर निर्भर हो गए, तो यह मरीजों के भरोसे के साथ खिलवाड़ होगा।