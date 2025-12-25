Humanoid Robot: सुई में धागा डालने से लेकर कढ़ाई तक… चीन के इस रोबोट ने कर दिया कमाल, इंसानों की तरह करता है बारीक काम

TARS Robotics के CEO डॉ. चेन यीलुन के मुताबिक, यह चमत्कार सिर्फ कोडिंग नहीं, बल्कि फिजिक्स, डेटा और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) का मेल है। कंपनी ने इसके लिए SenseHub प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। पहले असली दुनिया में इंसानों को काम करते हुए रिकॉर्ड किया गया, उस डेटा से AWE 2.0 नाम के AI मॉडल को ट्रेन किया गया। यही वजह है कि यह रोबोट बिल्कुल किसी अनुभवी कारीगर की तरह काम करता नजर आया।