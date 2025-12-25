25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

टेक्नोलॉजी

Humanoid Robot: सुई में धागा डालने से लेकर कढ़ाई तक… चीन के इस रोबोट ने कर दिया कमाल, इंसानों की तरह करता है बारीक काम

चीन की कंपनी TARS Robotics ने एक ऐसा Humanoid Robot बनाया है जो सुई में धागा डालने और कढ़ाई करने जैसे नाजुक काम भी कर सकता है। जानें कैसे फिजिक्स और AI के संगम ने इसे मुमकिन बनाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 25, 2025

Humanoid Robot

Humanoid Robot (Image: Gemini)

Humanoid Robot: अब तक हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे कि रोबोट्स इंसानों पर हमला कर रहे हैं या भारी-भरकम मशीनें उठा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि एक लोहे और तारों से बना रोबोट सुई में धागा डालने जैसा नाजुक काम भी कर पाएगा? शायद नहीं, लेकिन चीन की एक कंपनी ने यह करिश्मा कर दिखाया है।

चीन की कंपनी TARS Robotics ने ऐसे ह्य्मनॉइड (इंसानों जैसे दिखने वाले) रोबोट पेश किए हैं, जो न सिर्फ सुई में धागा डाल सकते हैं, बल्कि कपड़ों पर बारीक कढ़ाई भी कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को देखकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैरान हैं।

Humanoid Robot Needle Threading: सुई-धागे का काम, रोबोट के नाम

आमतौर पर रोबोटिक्स में भारी काम करना आसान माना जाता है, लेकिन सुई में धागा डालना या कढ़ाई करना बेहद मुश्किल टास्क है। इसके लिए जबरदस्त फोकस, हाथों का संतुलन और सधे हुए विजन की जरूरत होती है। TARS Robotics ने एक लाइव डेमो में दिखाया कि उनके रोबोट्स ने बिना कपड़ा फाड़े और बिना धागा तोड़े, बेहद सफाई से एम्ब्रॉयडरी की है।

TARS Robotics Humanoid Robot: क्यों खास है यह तकनीक?

इंसानी हाथ बहुत संवेदनशील होते हैं। हम जानते हैं कि सुई को कितना जोर से पकड़ना है और कपड़े में कहां छेद करना है। रोबोट्स के लिए यह सेंस पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती थी।

सटीक दबाव: अगर रोबोट ज्यादा जोर लगाता तो सुई टूट सकती थी या कपड़ा फट सकता था।

सॉफ्ट हैंडलिंग: धागे और कपड़े का टेक्सचर अलग होता है, जिसे इस रोबोट ने बखूबी समझा।

AI Robot Technology: फिजिक्स और AI का गजब संगम

TARS Robotics के CEO डॉ. चेन यीलुन के मुताबिक, यह चमत्कार सिर्फ कोडिंग नहीं, बल्कि फिजिक्स, डेटा और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) का मेल है। कंपनी ने इसके लिए SenseHub प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। पहले असली दुनिया में इंसानों को काम करते हुए रिकॉर्ड किया गया, उस डेटा से AWE 2.0 नाम के AI मॉडल को ट्रेन किया गया। यही वजह है कि यह रोबोट बिल्कुल किसी अनुभवी कारीगर की तरह काम करता नजर आया।

Artificial Intelligence in Manufacturing: सिर्फ कढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी बात

अब सवाल उठता है कि क्या ये रोबोट सिर्फ दर्जी का काम करेंगे? जवाब है - नहीं। कंपनी का कहना है कि कढ़ाई करना तो बस एक डेमो था, ताकि दुनिया को रोबोट की उंगलियों का हुनर दिखाया जा सके। असल में, इन रोबोट्स का इस्तेमाल भविष्य में नाजुक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को जोड़ने, वायर हार्नेस असेंबली और मोबाइल-गैजेट्स की रिपेयरिंग जैसे कामों में किया जाएगा।

एक साल में बदल दी तस्वीर

हैरानी की बात यह है कि TARS Robotics कंपनी इसी साल 5 फरवरी को शुरू हुई थी। एक साल से भी कम समय में उन्होंने इतना एडवांस रोबोट खड़ा कर दिया है। निवेशकों ने इस प्रोजेक्ट पर भरोसा जताते हुए कंपनी को करीब 242 मिलियन डॉलर (एंजल और एंजल प्लस राउंड मिलाकर) की फंडिंग दी है।

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

25 Dec 2025 04:11 pm

Hindi News / Technology / Humanoid Robot: सुई में धागा डालने से लेकर कढ़ाई तक… चीन के इस रोबोट ने कर दिया कमाल, इंसानों की तरह करता है बारीक काम

