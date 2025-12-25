बिजली बिल का टेंशन खत्म! Instant या Storage… कौन सा गीजर बचाएगा आपके पैसे? खरीदने से पहले जान लें ये सच

लेकिन आप चाहे कड़ाके की ठंड वाले इलाके में हों या हल्की सर्दी वाले शहर में, एक मुसीबत हर जगह एक जैसी है… वह है नलों में आने वाला बर्फीला पानी। सुबह के समय टंकी का पानी इतना ठंडा होता है कि नहाने का ख्याल आते ही सिहरन दौड़ जाती है। ऐसे में गीजर (Water Heater) हर घर की जरूरत बन चुका है।