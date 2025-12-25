बिजली बिल का टेंशन खत्म! Instant या Storage… कौन सा गीजर बचाएगा आपके पैसे? खरीदने से पहले जान लें ये सच

Instant Vs Storage Geyser (Image: Gemini)
Instant Vs Storage Geyser: उत्तर भारत में मौसम का मिजाज इस बार थोड़ा अलग है। जहां यूपी और बिहार में घने कोहरे और बर्फीली हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है, वहीं राजस्थान और आस-पास के इलाकों में ठंड का असर इनकी तुलना में थोड़ा कम जरूर है।
लेकिन आप चाहे कड़ाके की ठंड वाले इलाके में हों या हल्की सर्दी वाले शहर में, एक मुसीबत हर जगह एक जैसी है… वह है नलों में आने वाला बर्फीला पानी। सुबह के समय टंकी का पानी इतना ठंडा होता है कि नहाने का ख्याल आते ही सिहरन दौड़ जाती है। ऐसे में गीजर (Water Heater) हर घर की जरूरत बन चुका है।
पर स्विच दबाते ही मीटर भी भागने लगता है। मध्यम वर्गीय परिवारों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि गीजर चलाएं तो शरीर को राहत मिलेगी, लेकिन महीने के आखिर में बिजली का बिल जेब को झटका देगा।
बाजार में इंस्टेंट और स्टोरेज गीजर की भरमार है, लेकिन आपकी जेब और आपके इलाके के मौसम के हिसाब से कौन सा सही है? आइए, इस गणित को आसान भाषा में समझते हैं।
जैसा नाम, वैसा काम है। इंस्टेंट गीजर में पानी जमा करने के लिए कोई टंकी नहीं होती। जैसे ही आप नल खोलते हैं, यह उसी समय पानी गर्म करके देता है।
खर्च का सच: ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह छोटा है तो बिजली कम खाएगा। लेकिन ठहरिए! असल में, इंस्टेंट गीजर में बहुत हाई पावर (लगभग 3000 से 4500 वॉट) का हीटिंग एलीमेंट लगा होता है। यानी जब यह चलता है, तो बिजली बहुत तेजी से खींचता है।
चूंकि इसमें पानी जमा नहीं होता, तो पानी गर्म रहने और बाद में ठंडा होने (Heat Loss) का सवाल ही नहीं उठता। आप इसे 5 मिनट चलाते हैं और बंद कर देते हैं। अगर आप बाल्टी में पानी भरकर नहाते हैं, तो यह आपके लिए मनी सेवर है।
ये वो बड़े टैंक वाले गीजर होते हैं जो 6 लीटर से लेकर 25 लीटर या उससे ज्यादा के आते हैं। ये पानी को गर्म करते हैं और उसे टैंक में जमा रखते हैं।
खर्च का सच: इनका हीटिंग एलीमेंट कम पावर (लगभग 2000 वॉट) का होता है। लेकिन पेंच यह है कि पानी गर्म होने में समय लगता है (15 से 30 मिनट)। सबसे बड़ी समस्या स्टैंडिंग लॉस है।
भारत सरकार की संस्था BEE (Bureau of Energy Efficiency) के अनुसार, स्टोरेज गीजर की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि टैंक में रखा पानी धीरे-धीरे ठंडा होता रहता है। अगर गीजर का स्विच ऑन रह गया, तो मशीन पानी को दोबारा गर्म करने के लिए बार-बार बिजली खाएगी। यही वो जगह है जहां आपका बिल चुपके से बढ़ जाता है।
फैसला इस बात पर नहीं होगा कि गीजर कौन सा अच्छा है, फैसला आपकी जरूरत पर होगा।
इंस्टेंट गीजर किनके लिए बेस्ट है? तो इसका जवाब है कि अगर आपका परिवार छोटा है 1 से 3 लोग लोग हैं तो बढ़िया है। आप शॉवर के नीचे घंटों नहीं नहाते, बल्कि बाल्टी भरकर नहाते हैं। किचन में बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए।
बचत: इसमें पानी बर्बाद नहीं होता और बिजली तभी खर्च होती है जब नल खुला हो। स्टैंडिंग लॉस जीरो है।
स्टोरेज गीजर किनके लिए बेस्ट है? अगर परिवार बड़ा है, 4-5 से ज्यादा लोग हैं और सुबह सबको एक के बाद एक नहाना होता है। अगर आप शॉवर से नहाना पसंद करते हैं। इंस्टेंट गीजर शॉवर के लिए पानी का प्रेशर और तापमान बनाए नहीं रख पाता।
बचत: अगर स्टोरेज गीजर ले रहे हैं, तो हमेशा BEE 5-Star रेटिंग वाला ही लें। BEE के आंकड़ों के मुताबिक, 5-स्टार गीजर में इंसुलेशन इतना मोटा होता है कि पानी जल्दी ठंडा नहीं होता, जिससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है।
अगर आप शहर में अकेले रहते हैं या छोटी फैमिली है और सिर्फ बाल्टी से नहाते हैं, तो इंस्टेंट गीजर खरीदिए। यह सस्ता भी आता है और बिजली भी कम खाएगा क्योंकि आप इसे ज्यादा देर नहीं चलाएंगे।
लेकिन, अगर घर बड़ा है और बाथरूम में 'स्पा' वाली फीलिंग चाहिए, तो स्टोरेज गीजर ही विकल्प है। बस ध्यान रहे, नहाने से आधा घंटा पहले चलाएं और काम होते ही बंद कर दें। स्विच ऑन छोड़ने की आदत ही आपकी जेब खाली करती है, गीजर नहीं।
