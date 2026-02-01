बिना पढ़े Government Messages डिलीट करने से हो सकता है भारी नुकसान, ये सरकारी नोटिफिकेशन कभी न हटाएं

Government Messages on Mobile: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन हर किसी की आम जरूरत बन चूका है। सिर्फ बातचीत ही नहीं इससे बढ़कर अब हर काम मोबाइल पर ही होता है। इसके साथ ही मोबाइल सरकारी सूचनाओं का सबसे अहम माध्यम बन चुका है। Income Tax (आयकर विभाग) से लेकर बैंक, ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन तक- अधिकतर जरूरी जानकारी अब SMS (एसएमएस), ई-मेल या ऐप नोटिफिकेशन के जरिए ही भेजी जाती है। लेकिन अक्सर लोग इन्हें बिना काम का मैसेज समझकर बिना पढ़े ही डिलीट कर देते हैं। ये छोटी-सी लापरवाही कई बार बड़ा संकट खड़ा कर सकती है।