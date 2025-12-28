28 दिसंबर 2025,

टेक्नोलॉजी

APK Scams: क्या आप भी करते हैं फ्री एप डाउनलोड? ये एक गलती मिनटों में खाली कर सकती है आपका बैंक अकाउंट

APK File Kya Hoti Hai: फ्री एप के लालच में कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? एक APK फाइल कैसे मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है, जानिए बचाव के तरीके।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 28, 2025

APK File Kya Hoti Hai

APK File Kya Hoti Hai (Image: Gemini)

APK File Kya Hoti Hai: आपका स्मार्टफोन अब सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहा, ये आपकी डिजिटल तिजोरी बन चुका है। इसी तिजोरी में आपके बैंक पासवर्ड हैं, परिवार की निजी तस्वीरें हैं और ऑफिस के जरूरी दस्तावेज भी। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी आदत इस तिजोरी की चाबी चोरों (हैकर्स) को सौंप रही है?

अक्सर हम कुछ पैसे बचाने के चक्कर में या किसी पेड (Paid) एप को फ्री में चलाने के लालच में गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) को छोड़कर इधर-उधर से एप डाउनलोड कर लेते हैं। बस यहीं हम वो गलती कर बैठते हैं, जिसका अंजाम बैंक अकाउंट खाली होने के रूप में सामने आता है। इस खतरे का नाम APK फाइल है।

आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि ये APK का खेल क्या है और कैसे एक फाइल आपकी जिंदगी भर की कमाई पर डाका डाल सकती है।

आखिर क्या बला है ये APK File?

तकनीकी भाषा में रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि APK (Android Package Kit) एक तरह का डिब्बा है जिसमें कोई भी एप पैक होकर आता है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने के लिए '.exe' फाइल होती है, वैसे ही एंड्राइड फोन में एप डालने के लिए APK फाइल लगती है।

जब आप प्ले स्टोर से कोई एप डाउनलोड करते हैं, तो गूगल पहले उस डिब्बे को अच्छे से चेक करता है कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है। सब सुरक्षित होने पर ही वो आपके फोन में इंस्टॉल होता है। लेकिन जब आप किसी वेबसाइट या दोस्त के भेजे लिंक से APK डाउनलोड करते हैं, तो वहां कोई चेकिंग नहीं होती है। आप सीधे अपने घर का दरवाजा एक अनजान मेहमान के लिए खोल देते हैं।

हम खुद कैसे बुलाते हैं मुसीबत?

  • हैकर्स को पता है कि लोगों को फ्री की चीजें बहुत पसंद हैं।
  • कोई गेम, जिसके लेवल पार नहीं हो रहे।
  • नेटफ्लिक्स या अन्य ओटीटी का फ्री एक्सेस चाहिए।
  • प्रीमियम फोटो एडिटिंग एप मुफ्त में चाहिए।

इसी लालच में लोग इंटरनेट पर "MOD APK" या "Cracked Version" सर्च करते हैं। यहीं से खेल शुरू होता है। आपको जो फाइल मिलती है, वो देखने में तो असली एप जैसी लगती है, लेकिन उसे किसी अनजान व्यक्ति ने मॉडिफाई (Mod) किया होता है। जाहिर है, कोई अनजान हैकर आपके लिए समाज सेवा तो करेगा नहीं। उसने उस फ्री एप के अंदर जासूसी करने वाला कोड छिपा दिया होता है।

कैसे खाली होता है बैंक अकाउंट?

यह सबसे डरावना हिस्सा है। मान लीजिए आपने कोई थर्ड-पार्टी कीबोर्ड या गेमिंग एप APK के जरिए इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करते वक्त उसने आपसे कुछ परमिशन मांगी और आपने बिना पढ़े 'Allow' कर दिया।

अब यह एप बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम शुरू करेगा। चूंकि यह प्ले स्टोर से नहीं आया, इसलिए गूगल इसे मॉनिटर नहीं कर पा रहा होता है।

  • OTP चोरी: जब आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेंगे, तो यह मैलवेयर आपके SMS पढ़ लेगा और OTP हैकर तक पहुंचा देगा।
  • स्क्रीन रिकॉर्डिंग: कुछ खतरनाक APK तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे उन्हें आपके पासवर्ड पता चल जाते हैं।
  • जासूसी: आपका फोन लॉक है, फिर भी उसका कैमरा और माइक ऑन करके आपकी बातें सुनी जा सकती हैं।

सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक: Install Unknown Apps की परमिशन देना क्यों है खतरनाक?

एंड्राइड फोन में एक सुरक्षा चक्र होता है, जो बाहर की फाइलों को रोकता है। जब आप APK डालते हैं, तो फोन पूछता है, "Allow from Unknown Sources?" (क्या अनजान सोर्स से इंस्टॉल करें?)। ज्यादातर लोग इसे 'हां' कर देते हैं और काम होने के बाद इसे बंद करना भूल जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप घर से निकलते वक्त दरवाजा खुला छोड़ जाएं। इसके बाद कोई भी वेबसाइट आपके फोन में चुपके से वायरस डाल सकती है।

बचाव का रास्ता क्या है?

डरने की नहीं, बस सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी डिजिटल सुरक्षा के लिए इन बातों को गांठ बांध लें।

  • लालच छोड़ें: अगर कोई एप प्ले स्टोर पर नहीं है, तो उसे डाउनलोड करने का रिस्क न लें। कुछ रुपयों की बचत लाखों का नुकसान करा सकती है।
  • सेटिंग चेक करें: अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर देखें कि क्या 'Install Unknown Apps' की परमिशन किसी ब्राउज़र या एप के लिए ऑन है? अगर है, तो उसे तुरंत ऑफ कर दें।
  • लिंक पर भरोसा न करें: व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स में आए लुभावने लिंक्स पर क्लिक करके कभी एप डाउनलोड न करें।
  • परमिशन पर नजर: अगर कोई टॉर्च एप या कैलकुलेटर एप आपकी 'Contacts' या 'Gallery' का एक्सेस मांग रहा है, तो समझ जाइए दाल में काला है। उसे तुरंत डिलीट करें।

याद रखिए, डिजिटल दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप एप के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपनी प्राइवेसी और डेटा देकर उसकी कीमत चुका रहे हों।

Fake Challan Message Scam

