APK Scams: क्या आप भी करते हैं फ्री एप डाउनलोड? ये एक गलती मिनटों में खाली कर सकती है आपका बैंक अकाउंट

एंड्राइड फोन में एक सुरक्षा चक्र होता है, जो बाहर की फाइलों को रोकता है। जब आप APK डालते हैं, तो फोन पूछता है, "Allow from Unknown Sources?" (क्या अनजान सोर्स से इंस्टॉल करें?)। ज्यादातर लोग इसे 'हां' कर देते हैं और काम होने के बाद इसे बंद करना भूल जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप घर से निकलते वक्त दरवाजा खुला छोड़ जाएं। इसके बाद कोई भी वेबसाइट आपके फोन में चुपके से वायरस डाल सकती है।