WhatsApp पर आया शादी का कार्ड? जरा संभलकर, वरना मिनटों में साफ हो जाएगा बैंक बैलेंस

Wedding card scam on WhatsApp: इन दिनों शादियों के डिजिटल कार्ड का चलन खूब बढ़ गया है। पहले जहां लोग कागज के कार्ड बांटते थे, अब फोटो, वीडियो या PDF के जरिए WhatsApp पर ही निमंत्रण भेज दिया जाता है। यह तरीका आसान है, तेज है और पैसे भी बचाता है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग अब एक नया जाल बिछा रहे हैं। एक ऐसा जाल जिसमें फंसने पर आपका बैंक अकाउंट कुछ ही मिनटों में उधड़ सकता है। चलिए जानते हैं यह साइबर अपराध क्या है और कैसे स्कैम किया जा रहा है और आपको इससे कैसे बचना है।