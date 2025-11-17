WhatsApp पर आया शादी का कार्ड? जरा संभलकर, वरना मिनटों में साफ हो जाएगा बैंक बैलेंस

Wedding card scam on WhatsApp (Image: Freepik)
Wedding card scam on WhatsApp: इन दिनों शादियों के डिजिटल कार्ड का चलन खूब बढ़ गया है। पहले जहां लोग कागज के कार्ड बांटते थे, अब फोटो, वीडियो या PDF के जरिए WhatsApp पर ही निमंत्रण भेज दिया जाता है। यह तरीका आसान है, तेज है और पैसे भी बचाता है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग अब एक नया जाल बिछा रहे हैं। एक ऐसा जाल जिसमें फंसने पर आपका बैंक अकाउंट कुछ ही मिनटों में उधड़ सकता है। चलिए जानते हैं यह साइबर अपराध क्या है और कैसे स्कैम किया जा रहा है और आपको इससे कैसे बचना है।
कहानी की शुरुआत एक अनजान नंबर से आए मैसेज से होती है। मैसेज बहुत सामान्य लगता है। उदारहरण के लिए - ''भाई, शादी का कार्ड भेज रहा हूं, जरूर आना।'' साथ में एक अटैचमेंट भी होता है जो देखने में बिल्कुल असली शादी के कार्ड जैसा दिखता है। कई लोग बिना सोचे-समझे इसे ओपन कर लेते हैं। और यहीं से खेल शुरू हो जाता है।
जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करता है वैसे ही अंदर छुपा हुआ मालवेयर या कोई खतरनाक APK आपके फोन में चुपके से इंस्टॉल हो जाता है। डर की बात ये है कि आपको इसकी भनक भी नहीं लगती है। एक बार ये मालवेयर फोन में घुस गया तो आपका पूरा मोबाइल हैकर के कंट्रोल में चला जाता है।
मालवेयर को ऐसे बनाया जाता है कि वह फोन में मौजूद आपकी बेहद संवेदनशील जानकारी चुरा सके।
हैकर OTP तक पढ़ सकता है यानी वह आसानी से आपके बैंक खाते में लॉगिन कर पैसे उड़ा सकता है। कई मामलों में स्कैमर्स फोन में मौजूद फोटो या वीडियो का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल भी करते हैं।
इस स्कैम से बचने के लिए नीचे दी जा रही बातों का ध्यान रखें।
आजकल साइबर अपराधी नए-नए तरीकों से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हर WhatsApp मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है।
