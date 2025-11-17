Patrika LogoSwitch to English

WhatsApp पर आया शादी का कार्ड? जरा संभलकर, वरना मिनटों में साफ हो जाएगा बैंक बैलेंस

Wedding card scam on WhatsApp: व्हाट्सएप पर चल रहे शादी कार्ड स्कैम से सावधान रहें। फर्जी डिजिटल कार्ड के जरिए मालवेयर फोन में घुसकर बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और OTP चुरा सकता है। जानें कैसे इससे बचना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 17, 2025

Wedding card scam on WhatsApp

Wedding card scam on WhatsApp (Image: Freepik)

Wedding card scam on WhatsApp: इन दिनों शादियों के डिजिटल कार्ड का चलन खूब बढ़ गया है। पहले जहां लोग कागज के कार्ड बांटते थे, अब फोटो, वीडियो या PDF के जरिए WhatsApp पर ही निमंत्रण भेज दिया जाता है। यह तरीका आसान है, तेज है और पैसे भी बचाता है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग अब एक नया जाल बिछा रहे हैं। एक ऐसा जाल जिसमें फंसने पर आपका बैंक अकाउंट कुछ ही मिनटों में उधड़ सकता है। चलिए जानते हैं यह साइबर अपराध क्या है और कैसे स्कैम किया जा रहा है और आपको इससे कैसे बचना है।

कैसे शुरू होता है ये नया ठगी वाला खेल?

कहानी की शुरुआत एक अनजान नंबर से आए मैसेज से होती है। मैसेज बहुत सामान्य लगता है। उदारहरण के लिए - ''भाई, शादी का कार्ड भेज रहा हूं, जरूर आना।'' साथ में एक अटैचमेंट भी होता है जो देखने में बिल्कुल असली शादी के कार्ड जैसा दिखता है। कई लोग बिना सोचे-समझे इसे ओपन कर लेते हैं। और यहीं से खेल शुरू हो जाता है।

जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करता है वैसे ही अंदर छुपा हुआ मालवेयर या कोई खतरनाक APK आपके फोन में चुपके से इंस्टॉल हो जाता है। डर की बात ये है कि आपको इसकी भनक भी नहीं लगती है। एक बार ये मालवेयर फोन में घुस गया तो आपका पूरा मोबाइल हैकर के कंट्रोल में चला जाता है।

मालवेयर करता क्या है?

मालवेयर को ऐसे बनाया जाता है कि वह फोन में मौजूद आपकी बेहद संवेदनशील जानकारी चुरा सके।

  • आपके बैंक ऐप्स में सेव डिटेल्स
  • ATM या कार्ड नंबर
  • पासवर्ड, UPI पिन
  • स्क्रीन पर टाइप किया गया कुछ भी

हैकर OTP तक पढ़ सकता है यानी वह आसानी से आपके बैंक खाते में लॉगिन कर पैसे उड़ा सकता है। कई मामलों में स्कैमर्स फोन में मौजूद फोटो या वीडियो का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल भी करते हैं।

इस स्कैम से कैसे बचें? (Wedding card scam on WhatsApp)

इस स्कैम से बचने के लिए नीचे दी जा रही बातों का ध्यान रखें।

  • वहाट्सएप में ऑटो डाउनलोड (Auto Download) बंद करें। इससे कोई भी फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट अपने आप डाउनलोड नहीं होगा।
  • अजनबी नंबर पर भरोसा न करें: खासकर जब कोई शादी का कार्ड, लिंक या अटैचमेंट भेज रहा हो।
  • पहले कंफर्म करें: अगर किसी अनजान नंबर से किसी पहचान वाले का कार्ड आया है तो तुरंत उस व्यक्ति से पूछें कि उसने भेजा है या नहीं।
  • APK फाइल बिल्कुल न खोलें: असली शादी के कार्ड APK फाइल में नहीं आते हैं। कार्ड हमेशा फोटो, वीडियो या PDF के रूप में साझा किया जाता है।
  • अपने फोन में भरोसेमंद एंटीवायरस इंस्टॉल करें। इससे मालवेयर पकड़ने में मदद मिलती है।
  • अननोन सोर्सेज (Unknown Sources) इंस्टॉल का ऑप्शन बंद रखें। ताकि कोई भी खतरनाक ऐप अपने आप इंस्टॉल न हो सके।

आजकल साइबर अपराधी नए-नए तरीकों से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हर WhatsApp मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है।

Hindi News / Technology / WhatsApp पर आया शादी का कार्ड? जरा संभलकर, वरना मिनटों में साफ हो जाएगा बैंक बैलेंस

